SaS predstavila vlastný návrh pomoci so zdražovaním

Strana nikdy nepodporí zvyšovanie daní, tvrdí Sulík.

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila vlastné riešenie pomoci ľudom v súvislosti so zdražovaním. SaS navrhuje mimoriadne zvýšiť životné minimum, rozšíriť okruh poberateľov príspevku na bývanie, tento príspevok na bývanie zvýšiť a znížiť krátenie dávok v hmotnej núdzi.

Na tlačovej besede to povedal predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Tieto opatrenia podľa neho pomôžu chudobným ľuďom.

Zvyšovanie daní nepodporia

„Sme za to, aby štát veľmi rýchlo pomohol ľuďom, ktorí to najviac potrebujú," povedal. Strana SaS podľa neho nikdy nebola proti pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Pomoc rodinám, ktorú predstavil minister financií Igor Matovič, podľa Sulíka nie je pomocou pre tých, ktorí sú sociálne odkázaní.

„Je to populizmus, rozdávať peniaze cudzích ľudí, domyslieť veci nikdy nebolo silnou stránkou Igora Matoviča," povedal líder SaS. Zdôraznil, že dodnes nevideli písomný návrh pomoci rodinám.

Predseda SaS zopakoval svoje predošlé tvrdenia o tom, že SaS nikdy nepodporia zvýšenie daní. Na tento krok si SaS uplatní právo veta. „Ak by malo byť toto právo ignorované, tak koaličná zmluva pre nás stráca zmysel," povedal. Opätovne upozornil na to, že zvýšený daňový bonus na dieťa majú financovať obce sumou viac ako pol miliardy eur. Podľa informácií z koaličnej rady má pritom štát podľa Sulíka daňové nadpríjmy v sume jednej miliardy eur. „Toto sa dozvieme medzi rečou," zdôraznil.

Životné minimum má od júla tohto roka bez zásahu vlády stúpnuť zo súčasných 218,06 eura na 234 eur. Liberáli podľa poslanca Národnej rady za SaS Petra Cmoreja žiadajú, aby táto čiastka išla až na sumu 280 eur. Keďže na životné minimum je podľa neho naviazaných 28 dávok, napríklad prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, dávky pre ťažko zdravotne postihnutých, či dávky v hmotnej núdzi, razantnejším zvýšením životného minima by výraznejšie stúpli aj tieto dávky. Tento krok by si podľa neho vyžiadal v tomto roku 82 miliónov eur.

Príspevok na bývanie by sa podľa SaS mal vyňať z dávok v hmotnej núdzi a zároveň zvýšiť zo súčasných dvoch úrovní približne 60 eur a 100 eur na 100 eur mesačne pre jednotlivca a pre viacčlennú rodinu 150 eur na mesiac.

Suma príspevku na bývanie by sa pritom mala krátiť o 10 percent z vlastných príjmov jeho poberateľa. Náklady na tento krok by podľa Cmoreja tvorili 60 miliónov eur. Posledným návrhom SaS je miernejšie krátenie dávok v hmotnej núdzi, ak poberateľ tejto dávky pracuje. V súčasnosti sa suma týchto dávok kráti o 75 percent zo zárobku, liberáli navrhujú tieto dávky krátiť len o 50 percent zo zarobenej sumy.

Matovičov návrh

Od júla tohto roka sa má prídavok na dieťa podľa návrhu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) zvýšiť zo súčasných 25,88 eura na 30 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Stúpnuť má aj daňový bonus na nezaopatrené deti.

Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura. Od júla má suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrásť na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur. Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov má daňový bonus od júla tohto roka vzrásť na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Od začiatku budúceho roka chce tiež vláda zaviesť príspevok na služby deťom v sume 50 eur na dieťa.

Rezort financií tiež plánuje zmierniť podmienky nároku na daňový bonus na dieťa. V súčasnosti majú na tieto daňové úľavy nárok tí rodičia, ktorí za rok zarobia aspoň polovicu ročnej minimálnej mzdy.

Po novom by mali mať rodičia podľa Matoviča nárok na daňový bonus na dieťa od prvého zarobeného eura. Výška daňového bonusu by sa však podľa ministra financií mala naviazať na sumu hrubej mzdy zamestnanca, aby sa zabránilo prípadným podvodom.