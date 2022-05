Polovica zákazníkov Gazpromu si už otvorila účty v Gazprombank, tvrdia Rusi

V rámci takejto schémy sa platby konvertujú na ruble.

MOSKVA. Polovica z 54 zákazníkov Gazpromu si otvorila účty v Gazprombank, uviedol ruský vicepremiér Alexander Novak. Moskva totiž požaduje takúto schému platieb za plyn, v rámci ktorej sa platby konvertujú na ruble.

Rusko v apríli zastavilo dodávky plynu do Bulharska a Poľska, pretože obe krajiny odmietali požiadavku týkajúcu sa platieb v rubľoch.

Fínsky štátny energetický koncern Gasum odmietol prejsť na nový systém platieb a tento týždeň vyhlásil, že nechá spor s Gazprom Export týkajúci sa platieb v rubľoch rozhodnúť v arbitrážnom konaní.

Sankcie nebránia otvoriť si účet v Gazprombank

Novak vo štvrtok uviedol, že niektoré veľké firmy už zaplatili za ruský plyn v súlade s novou schémou a že Moskva čoskoro bude vedieť, ktoré firmy takto zaplatili a ktoré to odmietli.

Takmer všetky dodávateľské kontrakty odberateľov z Európskej únie s Gazpromom počítajú s platbami v eurách alebo dolároch.

Ruský prezident Vladimir Putin koncom marca vydal dekrét, v ktorom požaduje platby za plyn v rubľoch, pričom v rámci nového mechanizmu sa od odberateľov požaduje otvorenie účtov v Gazprombank.

Európska komisia minulý týždeň aktualizovala svoje usmernenie týkajúce sa spôsobu platieb za ruský plyn. Podľa usmernenia sankcie nebránia odberateľom, aby si otvorili účet v Gazprombank. Firmy môžu platiť za ruský plyn, pokiaľ sa platby uskutočnia v menách uvedených v existujúcich kontraktoch a deklarujú dokončenie transakcie v momente úhrady v tejto mene.

Niektorí už za ruský plyn zaplatili

Európska komisia požaduje od importérov, aby jasne deklarovali, že považujú svoje záväzky v rámci existujúcich kontraktov za uhradené, keď zaplatia v eurách alebo dolároch. To znamená, že po uhradení platby v uvedených menách už nemajú ďalšie záväzky a nemusia nijakým spôsobom prichádzať do styku s ruskou centrálnou bankou, na ktorú sa vzťahujú sankcie a ktorá môže byť zapojená do konverzie eur na ruble.

"Aktuálne sú splatné úhrady za plyn v rámci veľkých kontraktov," uviedol Novak.

"Máme informácie, že niektoré veľké spoločnosti si už otvorili účty a zaplatili a sú pripravené platiť načas. V najbližších dňoch budeme mať k dispozícii konečný zoznam tých, ktorí zaplatili v rubľoch a ktorí to odmietli."