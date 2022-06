Ako Sovieti na Slovensku kradli a zanechali za sebou katastrofu

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď 21. júna 1991 opúšťal územie Česko-Slovenska posledný vojak okupačnej Sovietskej armády, pre krajinu to bol symbolický krok. Spoločnosť sa nádejala, že to najhoršie, čo priniesla invázia "priateľských vojsk", má za sebou. Nebola to vždy pravda.

Napríklad na letisku v Sliači odchod Sovietskej armády odhalil ekologickú katastrofu. Jej vyšetrovanie ukázalo, že ruskí vojaci túto lokalitu na strednom Slovensku dlhé roky znečisťovali.

Dosahy ich správania pociťujú obyvatelia Sliača a susednej Vlkanovej dodnes. Príbeh, ktorý k tomu viedol, opisujeme v ďalšej časti seriálu Jazvy socializmu.

Tisícky ruských vojakov na Sliači

Noc z 20. na 21. augusta 1968 sa do dejín Slovenska zapíše čiernymi písmenami. Na naše územie vstúpili armády piatich štátov Varšavskej zmluvy. Vojaci zo Sovietskeho zväzu, Maďarska, Bulharska, Poľska a NDR začali okupáciu, ktorá zmenila pomery v krajine.

Kým maďarskí, bulharskí, poľskí a nemeckí vojaci opustili Československo ešte v roku 1968, sovietski zostali vyše dvoch desaťročí. A nebolo ich málo. Odhadovalo sa, že po celej krajine pôsobilo 90-tisíc vojakov a dôstojníkov, ku ktorým treba pripočítať aj 44-tisíc ich príbuzných.