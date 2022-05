Správal sa ako pán doliny. Až mu na dvere zaklopala NAKA

Majetok podnikateľa stále rozpredávajú, do dražby idú pozemky v Budči.

Jeden deň sa pýšite nálepkou úspešného podnikateľa a vzápätí vašu bublinu praskne NAKA (Národná kriminálna agentúra). Tak sa dá zhrnúť osud Radovana Vargu, ktorý svojho času dával prácu stovkám ľuďom v okolí Gelnice.

Jeho biznisová trajektória bola pomerne dramatická. Do veľkej miery ju ovplyvnili udalosti, ktoré s legálnym podnikaním nemali nič spoločné. Pozostatky Vargovho „podnikateľského impéria“ stále rozpredávajú.

Odpady aj benzínka s diskotékou

Každý slovenský región má svoje celebrity. Zväčša sú to podnikatelia, ktorých o päťdesiat kilometrov ďalej nikto nepozná, no vo svojej doline majú štatút známych a vplyvných osôb. Platilo to aj o Radovanovi Vargovi.