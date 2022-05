Okolo sídla štátnej poisťovne sa roky vlečú súdy o takmer milión eur

Sudca Števík

Sudca pôsobí na Okresnom súde Bratislava 2 najmä v obchodnej agende. Podľa portálu Otvorené súdy mu v rokoch 2013, 2015 a 2017 odvolacie súdy potvrdili len približne každé druhé rozhodnutie, čím sa dostal pod priemer sudcov v rovnakej agende.

Znamená to, že ak sa účastníci sporu voči jeho rozhodnutiu odvolali na vyšší súd, približne v polovici prípadov vyšší súd verdikt Števíka zmenil.

Števík patrí tiež k najväčším kritikom zmien v justícii, ktoré nastali po nástupe Matovičovej vlády. V blogoch pre E-report napríklad tvrdí, že „vláda pod rúškom reforiem cielene ničí právny štát a nezávislosť súdnej moci.“ A dodáva, že sudcovia, ktorí sa k očiste justície hlásia, „sa v rozpore s teóriami o demokracii a právnom štáte podieľajú na ich rozvrate.“

Mesiac pred inváziou Ruska na Ukrajinu sa sudca vyjadril aj k tejto problematike, kde otvorene konšpiruje o skutočných dôvodoch padnémie aj vojenského konfliktu:

„Do času, kým prepukne avizovaná ekologická pandemická hra ako zámienka na opätovné zbavovanie človeka ľudských práv a likvidáciu právneho štátu s cieľom preskupiť svetový kapitál, je potrebné udržiavať ľudí naďalej v strachu. Euroatlantické lobistické skupiny, politici a médiá tentoraz postavili do úlohy strašiaka svetovú veľmoc Rusko. To Rusko, ktoré prirodzene patrí do Európy po kultúrnej, náboženskej, hodnotovej aj historickej stránke.“

Števík v reakcii na otázky Nadácie pripúšťa, že sa mohol mýliť: „Poukazujem na to, že v demokratickej krajine má každý človek právo nielen na úspechy, ale aj na vlastné zlyhania a rovnako tak nielen na názor pravdivý, ale aj na názor nesprávny.“

No zároveň dodal, že „v skutočne demokratickom a právnom štáte nesmie byť autor za svoj názor znevýhodňovaný alebo sankcionovaný. A rovnako ani nie je povinný vysvetľovať svoje postoje“.