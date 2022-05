Poslanci posunuli Matovičovu protiinflačnú pomoc do druhého čítania

Za posunutie návrhu do druhého čítania hlasovalo 83 poslancov.

BRATISLAVA. Prídavok na dieťa sa má od júla tohto roka zvýšiť zo súčasných 25,88 eura na 30 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur.

Súčasne sa má však zrušiť jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. V súčasnosti ide o sumu 106,33 eura na každého prváka na základnej škole.

Zrušiť sa má aj automatické zvyšovanie prídavku na dieťa podľa rastu životného minima.

Po novom bude na rozhodnutí samotnej vlády, či sa suma prídavku zvýši. Legislatívny návrh v utorok parlament posunul do druhého čítania. Poslanci sa návrhom zaoberajú v zrýchlenom režime. Za posunutie návrhu do druhého čítania hlasovalo 83 poslancov, proti bolo 18 poslancov a 33 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Návrh podporili opoziční poslanci za stranu Kotlebovci-ĽSNS.

Stúpnuť má aj daňový bonus na nezaopatrené deti. Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura.

Od júla má suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrásť na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur. Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov má daňový bonus od júla tohto roka vzrásť na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Aj pri daňovom bonuse sa má zrušiť jeho automatické zvyšovanie podľa rastu životného minima.

Na maximálne sumy daňového bonusu nebudú mať nárok všetci pracujúci. Suma daňového bonusu na deti sa má totiž podľa nových pravidiel obmedziť podľa výšky čiastkového základu dane rodiča.

Pri zamestnancovi ide o jeho hrubú mzdu zníženú o sociálne a zdravotné odvody, ktoré platí zamestnanec. Ak má rodič jedno nezaopatrené dieťa, daňový bonus pre rodiča môže byť najviac 20 percent z jeho čiastkového základu dane. Pri dvoch deťoch má ísť naviac o 27 percent, pri troch deťoch maximálne 34 percent, pri štyroch deťoch 41 percent, pri piatich deťoch 48 percent a pri šiestich deťoch maximálne 55 percent z čiastkového základu dane.

Ak rodič ako zamestnanec zarába v hrubom 650 eur, po odpočítaní sociálnych a zdravotných odvodov jeho čiastkový základ dane dosahuje 562,90 eura. Pri štyroch nezaopatrených deťoch vo veku do 15 rokov by jeho daňový bonus tvoril najviac 41 percent zo sumy 562,90 eura, teda 230,79 eura.

Tento rodič by tak od júla tohto roka nemal nárok na daňový bonus na štyri deti v sume 280 eur a takisto by od začiatku budúceho roka nemal nárok na daňový bonus v sume 400 eur.