Šéf Slovnaftu: Matovičovi sme nesľúbili, že ceny neporastú

Text je prepisom relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Barbora Paľovčíková.

Vláda chce zdaniť rafinériu Slovnaft. Minister financií Igor Matovič hovorí, že na chodníku leží 300 miliónov a treba ich len zdvihnúť. Najnovšie chce z nich platiť vyššie platy zdravotných sestier a učiteľov.

Európska únia pritom rokuje o šiestom balíčku sankcií, ktorý má uvaliť embargo na ruskú ropu.

Koľko by z dane prišlo do štátneho rozpočtu, ako sa s Matovičom rokovalo a ako Slovnaft ovplyvní embargo na ropu, hovorí pre SME výkonný riaditeľ Slovnaftu MAREK SENKOVIČ.

Marek Senkovič výkonným riaditeľom Slovnaftu sa stal v júli 2020,

predtým od júla 2018 pôsobil ako jeho finančný riaditeľ,

do spoločnosti Slovnaft nastúpil v roku 2006 ako hlavný ekonóm, ktorý sledoval vývoj na finančných a komoditných trhoch,

je členom Riadiaceho výboru skupiny MOL.

Igor Matovič chce 30-percentnú sadzbu na rozdiel medzi cenami ropy znížený o päť eur. Tvrdí, že to prinesie 300 miliónov eur ročne. Odhady Inštitútu finančnej politiky hovoria o 70 miliónoch. Podľa vás by suma bola aká?

Obaja môžu mať pravdu. Záleží na tom, aký bude cenový „spread“ medzi porovnávacím testom ropy Brent a nákupnou cenou ropy Urals.

Experti z inštitútu sa zrejme pozreli, aké sú odhadované ceny v budúcnosti a vypočítali, že to môže byť menej. Minister to zobral tak, že keby súčasná situácia trvala celý rok, bude to 300 miliónov. Je to nerozhodne.

Sľúbili ste Igorovi Matovičovi stabilné ceny pohonných látok?

Sme najväčší hráč na trhu, preto nebudem hovoriť, aké budú ceny zajtra alebo o týždeň. Navádzal by som tak trh, ako sa má správať, je to zakázaná praktika.

Budeme robiť to, čo posledných dvadsať rokov, teda keď burzová cena motorovej nafty na trhu pôjde hore, ceny na Slovensku pôjdu tiež hore. Ak pôjdu dole, budem rád.

Keď ste hráč so silným vplyvom na trhu, musíte zabezpečiť, aby akýkoľvek menší konkurent s menším ekonomickým vplyvom vám mohol efektívne konkurovať. Aby si napríklad mohol kúpiť motorové palivo v rakúskej či českej rafinérii, doviesť ho na Slovensko a konkurovať Slovnaftu.

Nemôžeme teda mať extrémne nízku cenu, regulovanú alebo neregulovanú, pretože alternatívny dovozca by tu nefungoval. Ceny nemôžu byť ani vysoko, je to tiež zakázaná praktika.

Nič ste mu teda nesľúbili?

Sľúbili sme, že budeme postupovať ako doteraz.

Matovič tvrdí, že Slovnaft súhlasí, že nebude zvyšovať ceny.