Tisíce Slovákov prídu o výhody. Čo je za koncom legendárnej kreditky

O rozhodnutí na Slovensku netušili do poslednej chvíle.

Najznámejšia kreditná spoločnosť Diners Club, ktorá vznikla v roku 1950 v Spojených štátoch, končí svoju činnosť v strednej Európe. Od augusta sa sťahuje zo slovenského, českého a poľského trhu. Od budúceho roka končí aj na rakúskom.

V predchádzajúcich rokoch postupne odišla z Fínska, Francúzska a krajín Beneluxu.

Značka Diners Club sa stala priekopníkom v kreditných kartách, ale v konkurencii firiem Visa a Mastercard nemala na slovenskom ale i európskom trhu veľký trhový podiel. U nás bolo vydaných 20-tisíc kreditných kariet, čo pri celkovom počte 510-tisíc kreditiek na Slovensku, tvorí podiel okolo štyroch percent.

Slovenské a české zastúpenie Diners Clubu CS bolo podľa informácií INDEXU rozhodnutím o ukončení činnosti zaskočené. Netušili to do poslednej chvíle.

"Je to ako so železiarňami, ktoré prevádzkujú bufet. Pre celkové tržby je bufet nepodstatný. Jedného dňa si môže vedenie povedať, že ich prevádzka bufetu už nebaví a zatvorí ho," vraví zdroj INDEXU oboznámený so situáciou, ktorý si neželal byť menovaný.

Čo mohlo stáť za koncom