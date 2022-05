Tender na nový mýtny systém vyhral CzechToll, jeho partnerom je súčasný prevádzkovateľ systému

CzechToll predložil najnižšiu cenovú ponuku.

BRATISLAVA. V tendri na vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory uspel prevádzkovateľ českého mýtneho systém spoločnosť CzechToll so sídlom v Prahe.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) oznámila úspešného uchádzača po vyhodnotení troch prijatých ponúk na základe pomeru ceny a kvality, necelé štyri mesiace po ich predkladaní.

Článok pokračuje pod video reklamou

CzechToll po otváraní ponúk koncom januára informoval, že predložil najnižšiu cenovú ponuku a jeho dodávateľom v súťaži je súčasný prevádzkovateľ mýtneho systému na Slovensku spoločnosť SkyToll.

Spolu tri ponuky

Ďalšie dve ponuky v mýtnom tendri predložili skupina dodávateľov Vendeka Group v zložení Optokon, a. s., Jihlava (Česko), Vendeka Information Technologies Trade Co., Ltd. (Phils.) Inc, San Juan (Filipíny) a Vendeka Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Sirketi, Cankaya/Ankara (Turecko) a tiež firma Data System Soft 2, spol. s r.o., Bratislava.

Diaľničiari informovali o výsledku vyhodnotenia ponúk v tendrových dokumentoch vo Vestníku verejného obstarávania. Ponuky vyhodnotili podľa dvoch kritérií, pričom celková cena za dodanie predmetu zákazky bez dane z pridanej hodnoty mala váhu 65 percent a odozva služieb prevádzkovej podpory elektronického mýtneho systému 35 percent.

Ak nikto z uchádzačov nepodá námietky proti vyhodnoteniu ponúk, NDS bude môcť uzavrieť zmluvu s vybraným dodávateľom.

NDS vyhlásila verejnú súťaž na vybudovanie nového mýtneho systému v decembri 2020. Predpokladaná cena zákazky plánovanej na vyše jedenásť rokov je takmer 42 miliónov eur bez DPH.

Kedy bude národný elektronický mýtny systém

Nový národný elektronický mýtny systém v réžii štátu by mal byť zavedený po ukončení tendra na jeho vybudovanie a implementácii približne na jar budúceho roka. Pôvodne mal nahradiť súčasný mýtny systém od začiatku budúceho roka, pretože zmluva NDS so spoločnosťou SkyToll uplynie koncom tohto roka.

Toto meškanie výber mýta neohrozí, keďže Európsku službu elektronického výberu mýta plánujú na Slovensku sprevádzkovať v septembri tohto roka.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal nedávno priznal, že zámer vysúťažiť a zaviesť nový mýtny systém do dvoch rokov od začiatku tendra na jeho vybudovanie bol veľmi ambiciózny.

„Implementácia národného systému skončí rádovo na jar 2023. Čas, dokým sa implementuje národný, vykryjú poskytovatelia Európskej služby elektronického výberu. Práve medzinárodné mýto nám pomôže preklenúť čas, kým budeme mať implementovaný národný systém," povedal minister.

„Musíme zabezpečiť, aby pokračoval výber mýta aj po 1. januári 2023, a to sa implementáciou medzinárodného mýta podarilo," dodal Doležal.