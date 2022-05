Tempo rastu inflácie v eurozóne dosiahlo nový rekord

Výsledok prekonal očakávania analytikov.

LUXEMBURG. Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v máji zrýchlilo na 8,1 percenta zo 7,4 percenta v apríli a dosiahlo nový rekord.

Opäť k tomu prispeli najmä ceny energií. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov, ktoré v utorok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.

Tento výsledok prekonal očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že inflácia v eurozóne v máji stúpne na 7,7 percenta.

Dôvodom vyššej ako očakávanej miery inflácie je zrýchlenie rastu cien širšej škály tovarov a služieb, čo naznačuje, že už to nie je len energia, ktorá ťahá spotrebiteľské ceny nahor.

Pri pohľade na hlavné zložky inflácie v eurozóne v máji k nej najviac prispeli ceny energií, ktoré vzrástli medziročne o 39,2 percenta po zvýšení o 37,5 percenta v apríli. Nasledovali ceny potravín, alkoholu a tabaku (o 7,5 % v porovnaní so 6,3 % v apríli), priemyselných tovarov bez energií (o 4,2 % oproti 3,8 % v apríli) a služieb (o 3,5 % v porovnaní s 3,3 % v apríli).

Inflácia v eurozóne tak v máji dosiahla nové rekordné maximum, čo spochybňuje názor Európskej centrálnej banky, že postupné zvyšovanie úrokových sadzieb od júla bude stačiť na skrotenie tvrdohlavo vysokého tempa rastu cien.

Spotrebiteľské ceny v Európe sa za uplynulý rok prudko zvýšili, najskôr pre problémy s dodávateľským reťazcom po pandémii ochorenia COVID-19, potom pre vojnu Ruska na Ukrajine.

Miera inflácie v eurozóne tak už viac ako štvornásobne prevýšila cieľ ECB na úrovni dve percentá.

Okrem toho, tempo rastu tzv. jadrovej inflácie, bez nestálych cien potravín a energií, ktoré pozorne sleduje ECB, sa medziročne zrýchlilo na 4,4 percenta z 3,9 percenta v apríli, pričom ešte užšia miera, ktorá nezahŕňa alkohol a tabak, stúpla v máji na 3,8 percenta z aprílových 3,5 percenta.

Prezidentka ECB Christine Lagardová a hlavný ekonóm Philip Lane avizovali zvýšenie depozitnej sadzby ECB z -0,5 % o 25 bázických bodov v júli. A do konca 3. štvrťroka by sa táto úroková sadzba mala dostať do kladného pásma.

Niektorí politici a ekonómovia však pochybujú, že to bude stačiť, najmä preto, že základná inflácia nevykazuje žiadne známky poklesu.

Guvernéri centrálnych bánk Rakúska, Holandska a Lotyšska preto uviedli, že v júli by malo byť na stole zvýšenie sadzieb až o 50 bázických bodov.

ECB sa najbližšie stretne 9. júna, pričom formálne ukončí schému nákupu dlhopisov na konci budúceho mesiaca a zrejme bude pokračovať v signalizácii zvyšovania sadzieb.