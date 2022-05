Prichádza elektronická PN. Musí vám ju vystaviť aj váš lekár?

Papierovačky vybavia úrady medzi sebou.

Zhruba štvrtina všetkých pracujúcich sa aspoň raz ročne dostane do kontaktu so Sociálnou poisťovňou - a to v prípade, keď potrebuje riešiť práceneschopnosť (PN).

Článok pokračuje pod video reklamou

Prenášanie papierov od lekára do poisťovne a k zamestnávateľovi môže od júna tohto roka ukončiť možnosť elektronickej PN.

Ako bude fungovať? Prečítajte si otázky a odpovede k novinke, ktorá by vám mala uľahčiť život.

Klasické päťdielne tlačivo o práceneschopnosti (PN) nahradí elektronická PN (ePN). Čo to znamená pre človeka, ktorý ochorie?

Človek pri návšteve lekára, ktorý využíva ePN, vybaví od 1. júna tohto roka všetko elektronicky.