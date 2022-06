Sulíkova megainvestícia? Východu už sľubovali 12 automobiliek

Článok pokračuje pod video reklamou

Klasik by povedal: "Máme to tu znova." Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) už dlhšie hovorí o megainvestícii na východnom Slovensku, ktorá by priniesla tisícky nových pracovných miest.

"Deň D sa blíži, už nie sme tak ďaleko. Vo Valalikoch je to na spadnutie, výrazne sme tam pokročili. Keď sa toto na východe podarí, bude to úplná bomba. Ľudia sa začnú vracať z Bratislavy, Prahy, Londýna aj z Írska," povedal naposledy Sulík pre Hospodárske noviny.

Identitu potenciálneho investora nespresnil, ale z kontextu - napríklad avizovaných 25-tisíc pracovných miest - je zrejmé, že ide o automobilku. Navyše, médiá už mesiace špekulujú o tom, že o Slovensko sa zaujíma koncern Volvo, ktorý hľadá miesto pre svoju tretiu európsku fabriku na výrobu 400-tisíc áut ročne.

Pre východniarov nie sú "megainvestori na spadnutie" žiadnou novinkou, podobné slová počuli už nie raz, nie dvakrát a dokonca ani desaťkrát.

INDEX spočítal, že s východnou časťou Slovenska sa za posledných 30 rokov spájalo 12 rôznych automobiliek. Politici, analytici a štátni úradníci vykresľovali, ako tá-ktorá investícia zmení región a prinesie pracovné miesta.

Realita však bola krutá. Východ prehrával jednu bitku za druhou. Raz s Poliakmi, inokedy s Maďarmi či s lokalitami na západnom Slovensku. Tak ako v minulosti, aj teraz je jeho najväčšou nevýhodou nedostatočná infraštruktúra.

1997: Toyota