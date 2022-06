Regióny odrezané od sveta. Hrozí, že zmizne každý tretí vlak?

Článok pokračuje pod video reklamou

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) varuje, že by mohla zrušiť až tretinu osobných vlakových spojov. Ak sa tak stane, o prácu príde dvesto až päťsto zamestnancov národného dopravcu. Vyplýva to z vyjadrenia generálneho riaditeľa spoločnosti Romana Koreňa.

Železničnému dopravcovi podľa neho chýba v rozpočte 24 miliónov eur. Je to rozdiel medzi nákladmi za dopravné výkony vo verejnom záujme (354 miliónov eur) a poskytnutou dotáciou zo štátneho rozpočtu (330 miliónov eur).

Masívne škrtanie spojov je síce v najbližších mesiacoch nepravdepodobným scenárom, ale vylúčiť sa nedá.

Vyvolalo by to veľkú nevôľu verejnosti, pretože niektoré regióny Slovenska by ostali doslova "odrezané od sveta" - ľudia by sa nemali ako dostať do práce a do školy. Koaliční politici by kroky ZSSK len ťažko obhajovali pred voličmi a opozícia by dostala ďalší priestor pre kritiku.

Prvé obmedzenia od 12. júna

Krízou v ZSSK sa zaoberajú ministerstvá dopravy a financií. Rezort Andreja Doležala (Sme rodina) opakovane žiada zvýšenie dotácie, ministerstvo Igora Matoviča (OĽaNO) zasa poukazuje na limity štátneho rozpočtu.