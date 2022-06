V II. pilieri za pár minút na chodníku. Ako agenti striehnu na mladých

Mnohí nemajú ani základné vedomosti o dôchodkovom sporení.

Nekalé praktiky finančných poradcov boli v minulosti najčastejšie spájané s prepoisťovaním klientov medzi zdravotnými poisťovňami. Na falšovanie podpisov klientov či ponuky finančnej odmeny za podanie prihlášky upozorňovala Národná banka Slovenska (NBS) aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Čerstvú skúsenosť s finančným agentom má aj čitateľka INDEXU Ester Zichová. Nedávno prostredníctvom neho uzavrela zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Ester Zichová, študentka vysokej školy v Nitre, pripúšťa, že presun časti sociálnych odvodov do II. piliera môže byť pre ňu z pohľadu potenciálneho zhodnotenia výhodný. Za problémový však považuje spôsob, akým k podpisu zmluvy došlo, ako aj to, ako s ňou finančný agent komunikoval.

„Chcel vedieť, či mám osemnásť, a následne mi veľmi stručne vysvetlil, čo robí. Vraj mi určite veľa hovoriť netreba, pretože starnutie obyvateľstva a zle nastavený sociálny systém sú veci, ktoré musím poznať zo strednej školy,“ hovorí Ester.

Odchytáva klientov na ulici

Finančný agent ju oslovil v polovici mája pri autobusovej stanici v Nitre. Sedel na múriku vedľa chodníka. „Nebolo to prvýkrát, čo som ho tam stretla. Je to frekventované miesto, kde nie je ťažké odchytiť ľudí osamote cestou na autobus alebo do mesta,“ spomína Ester.