Sulík považuje výnimku embarga na ruskú ropu za solídny výsledok

Sulík odmieta obvinenia zo zlyhania pri vyjednávaní o embargu na ruskú ropu.

BRATISLAVA. Minister hospodárstva Richard Sulík je presvedčený, že Slovensko dosiahlo pri výnimkách na embargo ruskej ropy solídny výsledok.

„Mohli sme vyrokovať viac, ale premiér Eduard Heger sa rozhodol nechať to takto. Jeho rozhodnutie rešpektujem,“ povedal na utorňajšej tlačovej besede Sulík.

Článok pokračuje pod video reklamou

Solídny výsledok pre Slovensko

Nemyslí si, že by slovenský premiér konal zle. „Na základe okolností sme dosiahli celkom solídny výsledok," povedal.

Slovnaft má podľa neho teraz 18 mesiacov, teda do 4. decembra 2023, čas, aby sa prispôsobil. Ruská ropa sa bude naďalej dovážať na Slovensko neobmedzene.

Prvých osem mesiacov môže Slovnaft vyvážať výrobky bez obmedzení, ďalších desať mesiacov bez obmedzení do Česka.

Minister hospodárstva tvrdí, že sa snažil predĺžiť vyrokovanú osemmesačnú výnimku. O svojom zámere mal písať aj premiérovi Hegerovi.

„On mi odpísal, že on sám už v tom konať nebude, ale že nech to robia Česi a Maďari. Spojil som sa s českým premiérom Fialom, aby zabojoval o tú ďalšiu výnimku, keďže Česko je hlavný odbytový trh pre Slovnaft,“ podotkol Sulík.

Cieľom Slovnaftu je poykrytie domáceho dopytu

Po uplynutí výnimiek bude mať Slovnaft podľa Sulíka v rámci embarga na ruskú ropu zakázané vyvážať benzín, naftu a oleje vyrobené z ruskej ropy.

Nebude mať však zákaz vyvážať ďalšie petrochemické výrobky do žiadnej krajiny. Taktiež nebude mať Slovensko podľa ministra Sulíka zakázaný dovoz ruskej ropy ropovodom Družba.

Sulík bratislavskej rafinérii pripomenul list z marca tohto roka. V ňom mu materská spoločnosť firmy Slovnaft, maďarská spoločnosť MOL, potvrdila, že hlavným cieľom Slovnaftu je slovenský trh, čo predstavuje 70 percent ich výroby, teda nad technologickým minimom, ktoré je podľa Sulíka na úrovni zhruba 60 percent.

„Mám od nich takýto písomný záväzok,“ konštatoval Sulík.

Absurdné spájanie platov učiteľov s daňami

Sulík ďalej uviedol, že strana SaS bude vetovať návrh ministra financií Matoviča, ktorý spája zvyšovanie platov učiteľov so zvyšovaním daní na tabak, alkohol a hazard.

Taký návrh považuje Sulík za absurdný a požiada o jeho stiahnutie. Verí, že partneri to budú rešpektovať. Potvrdenie o tom má mať od lídra Sme rodina Borisa Kollára.

"Keď chcú učitelia viac zarábať, mali by učiť svojich žiakov viac fajčiť, piť a hazardovať, lebo potom budú mať viac na platy. To je, samozrejme, vtip," povedal Sulík. Do štátneho rozpočtu idú podľa jeho slov omnoho vyššie príjmy už len z titulu inflácie. Podčiarkol, že tie by sa mali využiť na platy učiteľov.

Súvis medzi platmi v školstve a vyššou daňou z liehu a ďalších nevidí. Vie si potom predstaviť debatu, že po zvýšení jedných daní by sa znížili iné poplatky.

Poukázal na prípad Českej republiky, ktorá zvýšila daň z tabaku. Podľa Sulíkových slov mala napokon rovnaké výnosy ako pred desiatimi rokmi.

Hlas žiada odchod Hegera

Na vyjadrenia ministra Sulíka reagovala strana Hlas tým, že ak premiér Heger "odmietol rokovať o lepších podmienkach pre Slovensko pri embargu na ruskú ropu, nemá morálne právo zostať vo funkcii."



"Ak sa to potvrdí, mal by okamžite podať demisiu, pretože neospravedlniteľne ignoroval základné národnoštátne záujmy Slovenskej republiky," vyhlásil líder Hlasu Peter Pellegrini.