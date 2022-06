Slováci si v snahe šetriť najčastejšie odoprú nákupy, služby a zážitky

Prvou voľbou úspor nákladov je obmedzenie výdavkov na oblečenie.

BRATISLAVA. Keď majú Slováci ekonomické problémy, najviac začnú šetriť na oblečení.

V prieskume spoločnosti Kruk sa tak vyjadrilo 59 percent respondentov. Po úsporách na oblečení nasledovali škrty vo výdavkoch na dovolenku, zábavu, či kultúru.

Až ako poslednú možnosť v prípade finančných problémov Slováci volia snahu ušetriť na vzdelaní a záujmových krúžkoch svojich detí.

Nízka ochota informovania veriteľov

„Slováci si v prípade výpadku príjmov najčastejšie odoprú nákupy, služby a zážitky, ktoré nie sú nutné. Zároveň je dôležité zistenie, že len minimálny podiel respondentov nášho prieskumu by svoju nepriaznivú finančnú situáciu riešil pôžičkou od rodiny, priateľov alebo finančných inštitúcií,“ povedala generálna riaditeľka spoločnosti Kruk Jaroslava Palendalová.

Iba 15 percent respondentov by v nepriaznivej finančnej situácii informovalo svojich veriteľov, aby sa pokúsili dohodnúť na úprave splátok svojich záväzkov.

„Pritom by to mal byť jeden z prvých krokov, ktorým sa dá predísť oveľa zásadnejším finančným problémom," hovorí Palendalová.

Takmer 45 percent žien a 37 percent mužov by v prípade finančnej núdze začalo nakupovať iba najnutnejšie potraviny. Tridsaťosem percent mužov a 33 percent žien by zasa využilo nasporené peniaze. Kultúru a dovolenku by si najčastejšie odpustili mladí ľudia, menej však už bezdetní Slováci.

Zvýšila sa ochota požičať si peniaze

Najviac sa na svoje úspory spoliehajú ľudia zamestnaní v sektore IT a telekomunikácií a ďalej v zdravotníctve a finančníctve.

Najmenšiu možnosť využitia úspor majú zamestnanci v odvetviach poľnohospodárstva a lesníctva.

„Najväčší tendenciu neobmedzovať sa pri nedostatku financií, ale požičať si od rodiny, prípadne priateľov, majú nezamestnaní a ženy v domácnosti. Takéto riešenie však nepochybne nie je vhodné pre osoby bez príjmu. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom sa zvýšil podiel nezamestnaných, ktorí by svoje finančné problémy riešili pôžičkou,“ dodáva Palendalová.