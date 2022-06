Koľko stojí Disney+ a oplatí sa viac ako Netflix, HBO Max či Apple TV+?

Simpsonovcov, celé Star Wars či nové marvelovky inde nenájdete.

Všetkých 33 sezón The Simpsons bude len na Disney+. (Zdroj: The Walt Disney Company)

O týždeň (14. júna) štartuje na Slovensku, respektíve v celom stredoeurópskom regióne, ďalšia veľká streamingová služba. Disney+ patrí do portfólia spoločnosti The Walt Disney Company a po dva a pol roku prevádzky má bezmála 138 miliónov predplatiteľov po celom svete.

Článok pokračuje pod video reklamou

Disney+ je v princípe poslednou službou s veľkou databázov filmov a seriálov, ktorá na Slovensku ešte oficiálne nepôsobila. Prichádza tak do prostredia, ktoré už niekoľko rokov obsluhuje Netflix, HBO Max (donedávna HBO Go), Apple TV+ a Amazon Prime Video.

V konkurenčnom boji o pravidelné platby od zákazníkov jej má pomôcť robustná filmotéka. Obsahuje produkciu štúdií Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm (Star Wars) a National Geographic a prostredníctvom pridruženej značky Star aj portfólio 20th Century Studios, FX a Searchlight Pictures.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Netflix mánia vyprcháva. Stráca ľudí a strmo padá na burze Čítajte

Viacero notoricky známych seriálov - nielen všetkých 33 sezón Simpsonovcov - bude dostupných len cez Disney+. Od konkurencie sa táto platforma bude odlišovať aj cenou predplatného a počtom zariadení, na ktorých možno obsah streamovať naraz.

Záujemcovia o novú platformu sa už môžu nezáväzne predregistrovať (do polnoci 13. júna). Umožní im to prístup k úvodnej akciovej cenovej ponuke na ročné predplatné (ktorú budú musieť následne využiť do 26. júna).

Drahší ako HBO Max, lacnejší než Netflix