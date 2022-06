Niektoré odbory sa za desať rokov doslova scvrkli. O tie humanitné je najväčší záujem

Mladých je menej a ešte aj vo veľkom odchádzajú

Nikola Šuliková Bajánová sa v dnešnej epizóde podcastu Index s vydavateľom The Slovak Spectator Jánom Pallom rozpráva o niektorých aspektoch situácie na pracovnom trhu.

The Slovak Spectator opäť vypracoval rebríčky agentúr na trhu práce, a tak v podcaste hovoria, ktoré sprostredkovali najviac práce a ktoré zohnali najviac top manažérov do slovenských firiem.

Článok pokračuje pod video reklamou

Takisto sa rozprávajú o úbytku študentov a študentiek na slovenských vysokých školách.

Prehľad správ

Časť dodávateľov stavebných prác v tuneli Višňové sa nevie dostať k svojim peniazom za práce, ktoré si od nich objednali partnerské firmy. Do problémov sa dostali menšie stavebné firmy, ktoré sú na samom konci v subdodávateľskom reťazci na stavbe diaľničného úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Niektoré firmy majú aj pol milióna v nevyplatených faktúrach a hovoria o hrozbe reštrukturalizácie.

Keď majú ľudia žijúci na Slovensku ekonomické problémy, najviac začnú šetriť na oblečení. V prieskume spoločnosti Kruk sa tak vyjadrilo 59 percent respondentov. Po úsporách na oblečení nasledovali škrty vo výdavkoch na dovolenku, zábavu, či kultúru. Až ako poslednú možnosť v prípade finančných problémov Slováci volia snahu ušetriť na vzdelaní a záujmových krúžkoch svojich detí. Takmer 45 percent žien a 37 percent mužov by v prípade finančnej núdze začalo nakupovať iba najnutnejšie potraviny.

Maďarská vláda zverejnila detaily mimoriadnej dane na zisky veľkých firiem. Vláda koncom mája oznámila, že zahraničné firmy, ktoré dosiahnu mimoriadne zisky, čaká dodatočné zdanenie. Kabinet premiéra Viktora Orbána si od tohto odvodu sľubuje príjmy vo výške 800 miliárd maďarských forintov, čo sú v prepočte viac ako dve miliardy eur. Mimoriadna daň na zisky bánk v tomto roku bude predstavovať 10 % z čistých výnosov v minulom roku a v roku 2023 sa zníži na 8 %. Dodatočná daň sa týka aj poisťovní, ropných firiem, leteckých spoločností či telekomunikačných koncernov.

Zamestnávatelia majú najväčší záujem o absolventov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ich životopisy si prezrú v priemere štyri firmy. Vyplýva to z rebríčka portálu Profesia.sk, ktorý sa zameriava výlučne na uplatnenie absolventov na trhu práce. Druhé miesto obsadila Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá vlani stála na čele rebríčka. Životopisy jej absolventov získali tento rok skóre 3,6. Záujem pretrváva aj o absolventov Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach, ktorých životopisy si priemerne prezrú zhruba traja zamestnávatelia.

Zhruba 70 spoločností s viac ako 3 300 zamestnancami v Británii začína od dnes testovať štvordňový pracovný týždeň pri zachovaní plnej mzdy. Pilotný projekt potrvá šesť mesiacov a má zistiť, či sa podarí skrátiť pracovný týždeň bez toho, aby sa znížila produktivita práce. Podľa organizátorov je experiment najväčší svojho druhu na svete. Riadiť ho budú akademici z univerzít v Oxforde a Cambridge, odborníci z americkej Boston College a z inštitútu Autonomy. Do testovania sa zapojili firmy z rôznych odborov, od vývojárov kancelárskeho softvéru, cez náborové firmy až po charity či reštaurácie.

Podnikateľ Elon Musk sa vyhráža, že odstúpi od dohody odkúpiť Twitter za 44 miliárd dolárov. Spoločnosť obviňuje, že mu odmieta vydať informácie o spamových účtoch. Muskovi právni zástupcovia hrozby formulovali v liste Twitteru datovanom v pondelok, ktorý spoločnosť zaradila do evidencie americkej Komisie pre cenné papiere a burzy. Akcie Twitteru v pondelok po otvorení obchodovania klesli o viac ako päť percent.

14. júna štartuje na Slovensku, respektíve v celom stredoeurópskom regióne, ďalšia veľká streamingová služba. Disney+ patrí do portfólia spoločnosti The Walt Disney Company a po dva a pol roku prevádzky má bezmála 138 miliónov predplatiteľov po celom svete.Disney+ je v princípe poslednou službou s veľkou databázov filmov a seriálov, ktorá na Slovensku ešte oficiálne nepôsobila. Prichádza tak do prostredia, ktoré už niekoľko rokov obsluhuje Netflix, HBO Max (donedávna HBO Go), Apple TV+ a Amazon Prime Video. Štandardné predplatné na Disney+ bude stáť 7,99 eura mesačne, respektíve 79,99 eura ročne.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.