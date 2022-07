Nemci nad Legolandom najprv ohŕňali nosom. Park uspel až na druhý pokus

Článok pokračuje pod video reklamou

Do otvorenia zábavného parku Legoland pri nemeckom meste Günzburg zostáva ešte zhruba dvadsať minút. Máme pred sebou už len posledné tri kilometre, no je isté, že do parku nevstúpime medzi prvými.

Upchatá je už odbočka na diaľnici medzi Mníchovom a Štuttgartom. A to nie je ani sobota, ani nedeľa. Je piatok. Až neskôr sa dozvedáme, že až taký obyčajný deň to z pohľadu prevádzky parku nebude.

Biznis so zábavou sa v uplynulých dvoch rokoch pre covidovú pandémiu úplne zastavil. Prevádzkovatelia tematických parkov počítali miliónové straty. Korona je však (nateraz) zabudnutá, život sa vracia do zaužívaných koľají a v Legolande sa môžu tešiť.

Najbližší a so svetovými parametrami

Laik si pod Legolandom zrejme predstaví štylizované mestečko postavené z lega. Výtvory z obľúbenej stavebnice tam skutočne nájdete a určite zaujmú pozornosť návštevníkov, sú však len malým doplnkom.

Základ sú lákadlá a atrakcie typické pre „štandardné“ zábavné parky. Od vláčikov až po klasické horské dráhy.