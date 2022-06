Školský odborár Ondek: Všetko závisí od ministra financií

Všetky vlády chceli dať školstvu peniaze

Text je prepisom relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Kamila Sopková.

Učitelia sú rukojemníkmi ďalšieho koaličného sporu. Minister financií podmieňuje zvýšenie platov učiteľov zvýšením daní. SaS zvýšenie daní vetuje a hovorí, že na zvýšenie platov učiteľov vieme použiť nadpríjmy v štátnom rozpočte. Medzičasom prezidentka Čaputová vetovala prídavky na deti, ktoré majú štátny rozpočet zaťažiť viac ako miliardou eur.

„Pokiaľ nedôjde k určitej dohode, teda k naplneniu našich požiadaviek, tak nemôžeme vylúčiť ani štrajk v septembri,“ hovorí školský odborár PAVEL ONDEK.

Igorom Matovičom (OĽaNO) na tlačovej konferencii povedal, že „držíme palce školským odborárom, aby sme spoločne vybojovali vyššie platy“. Zažili ste už takéto rokovania s ministrom financií, ktorý sa tvári, že na to nemá dosah a drží vám palce?

Takéto rokovania som ešte nikdy nezažil. Bolo to niečo zaujímavé. Bolo to aj pre mňa určité poučenie, avšak išli sme do rokovania s našimi prioritami, s ktorými ideme zároveň aj do protestov. Pán Matovič o nich bol informovaný. To stretnutie, ktoré prebehlo, bolo už tretie. Ale prekáža nám spor medzi stranou SaS a OĽaNO.

V akej fáze sú teraz rokovania o zvyšovaní platov?

Sme v kontakte s ministrom školstva Gröhlingom (SaS). Máme mať stretnutie budúci (od 13. júna) týždeň. Neviem, či príde s niečím novým, pretože stále tvrdí, že minister financií by mal teraz ako prvý povedať, koľko financií dá do školstva.