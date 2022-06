Možnosť blokovania webov sa predĺži do konca septembra

Poslanci schválili a posunuli do druhého čítania viacero zákonov.

BRATISLAVA. Možnosť blokovania škodlivých webov sa predĺži do 30. septembra. Vyplýva to z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady SR. Tí schválili a posunuli do druhého čítania aj ďalšie zákony.

Inštitút blokovania zatiaľ platí do konca júna, no od tohto dátumu ho predĺžia. Využíva ho Národný bezpečnostný úrad na zamedzenie šírenia škodlivého obsahu na internete. Parlament ho zaviedol v rámci balíka opatrení súvisiacich so situáciou na Ukrajine.

Za škodlivý obsah sa považuje programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident.

"V dôsledku pokračujúceho konfliktu je potrebné časové obdobie, počas ktorého je Národný bezpečnostný úrad oprávnený využívať svoju právomoc, predĺžiť," vysvetlili svoj návrh predkladatelia novely.

Na Slovensku sa podľa nich rozmohlo šírenie dezinformácií a podvodných statusov, ktorých cieľom je zahmlievať a spochybňovať realitu, ovplyvňovať verejnú mienku a nahrávať ruskej propagande pri informovaní o vojne na Ukrajine.

Najmenej 70 percent hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu sa má opätovne použiť alebo zrecyklovať. K dispozícii má byť aj iné zhodnotenie materiálu, pri ktorom sa ako náhrada používa odpad.

Od 16. júla 2022 by sa pri splnení podmienok ustanovených euronariadením mohol uvádzať do obehu na európskom trhu produkt na hnojenie s označením CE. Vyplýva to z novely zákona o hnojivách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva, ktorá má zabezpečiť implementáciu európskeho nariadenia.

Mzdové náklady zamestnávateľov pri zamestnávaní sezónnych pracovníkov v sektore poľnohospodárstva a cestovného ruchu sa od začiatku budúceho roka znížia. Novelu Zákonníka práce zavedie odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnych prácach. Pôjde o výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti.

Prevádzkovatelia digitálnych platforiem majú od začiatku budúceho roka poskytovať štátu informácie o predávajúcich. Tieto údaje sa budú zdieľať s ostatnými štátmi EÚ. Počíta s tým novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Úprava vychádza zo smernice Rady EÚ z marca minulého roka.