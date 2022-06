Roky bol úspešný, teraz Strabag pre Putinovho Rusa v štruktúrach zažíva problémy

Problematickou osobou je Oleg Deripaska.

Po stúpajúcich cenách stavebných materiálov a prác majú samosprávy ďalší problém s eurofondmi. Tentoraz im hrozí nepreplatenie faktúr a opakovanie verejných obstarávaní v projektoch, v ktorých ako zhotoviteľ figuruje stavebná firma Strabag.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rezort investícií (MIRRI) koncom mája informoval mestá, obce a samosprávne kraje o tom, že Európska únia v súvislosti s ekonomickými sankciami na prominentov Putinovho režimu rozšírila zoznam osôb, ktoré sa nemajú z verejných zdrojov finančne podporovať - či už priamo, alebo prostredníctvom firiem, ktoré sa s nimi spájajú.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Strabag u Remišovej nepresvedčivo odstavujú, doplatiť na to môžu obce Čítajte

V prípade Strabagu má byť problémom jej menšinový vlastník, ktorým je ruský oligarcha a miliardár Oleg Deripaska.

O čo konkrétne ide, povie Eva Frantová z magazínu Index.

Prehľad správ

Zamestnancom štátnej a verejnej správy stúpnu od júla platy. V nadväznosti na uzavreté kolektívne zmluvy sa v štátnej a verejnej službe zvýšia od 1. júla o 3 percentá. Vyplýva to z návrhu nariadení vlády, ktoré v stredu schválila vláda. Finančný dosah zvýšenia platových taríf štátnych zamestnancov na štátny rozpočet v roku 2022 predstavuje sumu asi 11 mil. 300 tisíc eur, z toho na mzdy približne 8,41 milióna eur.

Marek Kaňka odstupuje z funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Tipos. Obvinenie voči jeho osobe považuje za absurdné. Dôvodom odstúpenia je podľa neho to, že nechce dopustiť znevažovanie úspechov, ktoré sa firme Tipos za ostatné roky podarili. Kaňku NAKA minulý týždeň obvinila z daňových podvodov v rámci akcie Voz, po ktorej vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči celkovo 31 osobám, z toho 25 fyzickým a 6 právnickým.

Gazprom výrazne znižuje objem dodávok plynu do Nemecka. Firma to znova zdôvodnila oneskoreniami pri oprave zariadenia. V utorok obmedzili Rusi kapacitu o 40 percent, od štvrtka ju znížia o ďalších 33 percent. Obmedzenie je podľa nemeckého ministra hospodárstva Roberta Habecka politickým rozhodnutím a nemožno ho ospravedlniť technickými dôvodmi.



Inflácia, ktorá za máj dosiahla 22-ročné maximum, sa už premieta aj do nákupného správania Slovákov a Sloveniek. Naznačuje to májový prieskum agentúry Go4insight spracovaný exkluzívne pre INDEX. Vyplýva z neho, že čoraz viac ľudí obmedzuje svoju spotrebu, čo sa týka služieb i spotrebného tovaru. V prípade potravín tak robí až 41 percent opýtaných. Vyše polovica z nich má 60 a viac rokov. To potvrdzujú aj údaje Štatistického úradu, podľa ktorých sa index spotrebiteľských cien medziročne najviac zvýšil práve v domácnostiach dôchodcov, a to o 13,5 percenta. Významný podiel respondentov (v oboch prípadoch viac ako 30 percent) si zároveň dokáže odoprieť návštevy reštaurácií, kaviarní či nákupy spotrebného tovaru.

Až tretina ľudí zo Slovenska nepôjde tento rok na letnú dovolenku, štvrtina bude dovolenkovať na Slovensku a približne traja z desiatich sa chystajú cestovať za oddychom do zahraničia. Vyplýva to z prieskumu vykonaného pre spoločnosť Home Credit. Z tých, ktorí si doprajú dovolenku, sa väčšina chce zmestiť s nákladmi za celú rodinu do sumy 1200 eur. Viac ako 2000 eur sa chystá minúť 8 % opýtaných. Vyše 70 % opýtaných bude dovolenku financovať zo svojich úspor, ďalšia takmer štvrtina ľudí ju plánuje vykryť z bežnej výplaty. Požičať si chcú na ňu len 4 % ľudí. Najviac dovolenkujúcich bude ubytovaných v penziónoch a hoteloch – a to takmer polovica (49 %).

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.