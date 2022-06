Ceny plynu rastú, dodávky klesajú, Rusko sa vyhráža úplnou odstávkou

Dodávky ruského plynu na Slovensko mohli klesnúť až o 30 percent.

BERLÍN/MOSKVA. Cena plynu pre európsky trh sa od pondelka zvýšila zhruba o 70 percent, surovina sa teraz predáva za viac ako 140 eur za megawatthodinu (Mwh).

Ruský veľvyslanec pri Európskej únii Vladimir Čižov navyše podľa agentúry RIA Novosti povedal, že pretrvávajúce problémy s opravou zariadenia pre kompresorové stanice by mohli viesť k tomu, že Rusko úplne zastaví plynovod Nord Stream 1. Ten je pritom hlavnou trasou pre prepravu ruského plynu do Európskej únie.

Takýto scenár by bol katastrofou pre Nemecko, ktoré je od dodávok plynu týmto potrubím závislé, dodal veľvyslanec na okraj ekonomického fóra v Petrohrade.

Ruská štátna spoločnosť Gazprom už dodávky plynu potrubím Nord Stream 1 tento týždeň obmedzila celkovo asi o 60 percent.

Nižšie dodávky plynu aj pre Slovensko

Nižší objem dodávok vyvoláva obavy, či bude možné pred zimou naplniť zásobníky plynu tak, ako si vlády jednotlivých únijných krajín naplánovali.

Menej plynu z Ruska prúdi aj do Talianska a o znížení objemu dodávaného plynu Gazprom informoval i partnerov na Slovensku a v Česku.

Cena plynu prudko vzrástla Cena kľúčového termínového kontraktu na plyn s dodaním v júli sa vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility v Holandsku krátko popoludní dostala k 145 eurám za MWh, a vykazovala tak oproti predchádzajúcemu dňu nárast zhruba o 20 percent. Ceny v obchodnom uzle sú pre európsky trh určujúce.

V pondelok sa cena pohybovala mierne nad 80 eurami.

Dodávky ruského plynu pre SPP mali vo štvrtok klesnúť až o 30 percent oproti dohodnutému kontraktu. Slovenský štátny distribútor plynu však zdôraznil, že obmedzenie dodávok nemá na zákazníkov žiadne dopady.

Pokles dodávok ruského plynu hlásil aj pološtátny prepravca Eustream. Zatiaľ čo v stredu pritieklo na Slovensko zo západu na vstupe Lanžhot 38 miliónov metrov kubických plynu, vo štvrtok už spoločnosť očakávala pokles dodávok na necelých 27 miliónov m3.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že za obmedzením dodávok plynu do Európy sú dopady sankcií, ktoré na Rusko zaviedli západné krajiny kvôli invázii na Ukrajinu.

Rusko sa obmedzovať dodávky vopred nechystalo, na vine sú podľa Peskova problémy s údržbou turbín. Toto vysvetlenie však v stredu odmietol nemecký minister hospodárstva Robert Habeck, ktorý krok Gazpromu označil za politicky motivovaný.

Gazprom už odstavil niektoré krajiny

Gazprom už koncom apríla zastavil dodávky plynu do Poľska a do Bulharska. Zdôvodnil to tým, že miestne plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmietli za plyn platiť v rubľoch.

Rusko začalo platby vo svojej mene vyžadovať po februárovej invázii na Ukrajinu, keď naň západné krajiny uvalili sankcie, ktoré väčšinu finančných transakcií medzi Ruskom a Západom znemožnili.

Neskôr Gazprom ukončil aj dodávky suroviny do Fínska a Holandska. Plyn prestal dodávať tiež dánskej spoločnosti Orsted a do Nemecka britskej firme Shell Energy.

Hovorca Kremľa však minulý týždeň uviedol, že Moskva nepredpokladá, že Gazprom zastaví dodávky zemného plynu aj ďalším európskym zákazníkom. Dodal, že systém, ktorý Moskva vytvorila, aby odberatelia hradili dodávky ruského plynu v rubľoch, funguje podľa plánu.

Slovensko diverzifikovalo zdroje plynu SPP sa uzavretím kontraktu na plyn zo Severného mora a ďalšími plánovanými dodávkami skvapalneného zemného plynu LNG počas roka podarilo diverzifikovať zdroje plynu a zvýšiť bezpečnosť dodávok plynu na Slovensku. "Uzavretie predmetných zmlúv, prostredníctvom ktorých sme schopní pokryť približne 65 percent spotreby našich zákazníkov, je spolu s aktuálnym vtláčaním plynu do zásobníkov prejavom zodpovednosti a spoľahlivosti SPP pri riešení aktuálnych výziev na trhu s energiami," povedal hovorca SPP Ondrej Šebesta.

