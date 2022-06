Primátorka Tisovca: Neviem, prečo zrazu tvrdia, že Strabag nie je problém

Ak do konca júna dostaneme peniaze, poviem, že sme robili iba paniku, hovorí.

Mesto Tisovec v Banskobystrickom kraji dokončilo výstavbu autobusových zastávok z eurofondového programu Integrovaná infraštruktúra ešte minulý rok v novembri. Realizáciu zabezpečovala stavebná spoločnosť Strabag.

Výstavbu podľa primátorky Tisovca Ireny Milecovej nesprevádzali žiadne komplikácie. Prvé sa objavili až po tom, ako mesto zažiadalo o uhradenie prostriedkov.

Najprv na ne bezvýsledne čakali a keď sa domáhali odpovede, Úrad vlády ich upozornil, že firma Strabag ako zhotoviteľ projektu môže byť pri posudzovaní žiadosti o platbu problémom.

„Napísali mi, že nakoľko úspešným uchádzačom zákazky je subjekt, ktorého relevantný akcionár je vedený na sankčnom zozname EÚ, bude potrebné sa s danou skutočnosťou v súlade s platnými nariadeniami Európskej komisie vysporiadať,“ tvrdí v rozhovore pre INDEX primátorka Irena MILECOVÁ.

Na to, či a kedy sa k peniazom dostanú a prečo by mal byť problémom Strabag, odpoveď doteraz nedostala.

Na financovanie si mesto vzalo úver

Kedy ste začali spolupracovať so spoločnosťou Strabag?

Strabag vyhral verejné obstarávanie na výstavbu šiestich autobusových prístreškov v našom meste. Mesto podpisovalo zmluvu so zástupcami firmy 13. septembra 2021.

Išlo o eurofondový projekt, ktorý sme podávali do miestnej akčnej skupiny (MAS) Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron cez program Leader v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v správe ministerstva investícií.

Kedy sa začalo s výstavbou?

Projekt sme odovzdali firme na realizáciu 26. októbra minulého roka. Výstavba zastávok pokračovala do 26. novembra, keď boli mestu odovzdané do užívania.

Koľko stál celý projekt vrátane spolufinancovania?

Žiadali sme o nenávratný finančný príspevok vo výške 94 435,62 eura. Spolu s päťpercentným spolufinancovaním mesta môžeme hovoriť o sume približne stotisíc eur.

Odkiaľ malo mesto peniaze na zaplatenie dodávateľa, kým mu mali byť prostriedky vyplatené z eurofondov?

Spolufinancovanie šlo z mestského rozpočtu, na zvyšok sme si po schválení projektu vzali preklenovací úver s výhodným úrokom, ktorý by sme ideálne mali splatiť najneskôr do roka od jeho získania, teda do októbra.

Boli ste s prácou firmy Strabag spokojný?

Áno. Všetky prístrešky postavili načas a veľmi rýchlo. Všetko, čo sme si zadali, vrátane zelených striech dodávateľ bez výhrad splnil.

Odpoveď žiadali od premiéra

Kedy ste podali žiadosť o platbu?

Keďže sme projekt podávali cez MAS Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, žiadosť o platbu zaslalo mesto najprv im a oni po následnej finančnej kontrole a kontrole na mieste, podávali žiadosť ďalej na ministerstvo investícii.

Z našej strany bola žiadosť podaná 17. februára tohto roka, na ministerstvo bola následne posunutá 1. apríla, k čomu máme aj patričnú dokumentáciu.

Odvtedy prešli už viac ako dva mesiace. Kedy ste sa začali zaujímať o to, čo sa s peniazmi deje?