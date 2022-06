Štyri roky za menej alebo jeden rok viac. Sulík oznámil vyššie sadzby na plyn pre domácnosti

Ceny plynu pre domácnosti vzrastú v budúcom roku o 34 až 59 %.

BRATISLAVA. Ceny zemného plynu od Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) pre domácnosti vzrastú od začiatku budúceho roka o 34 až 59 %. Nižšiu sumu si priplatia odberatelia, ktorí od augusta do konca roka uzatvoria s SPP štvorročnú zmluvu, a vyšší nárast platí pre domácnosti, ktoré budú mať jednoročný kontrakt. Oznámil to vo štvrtok počas mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Článok pokračuje pod video reklamou

"Keď zákazník uzavrie zmluvu na štyri roky, porastie cena plynu pre domácnosti o 20 % plus inflácia, ktorá je 12 %," povedal Sulík. To znamená, že zo súčasnej ceny 43 eur za megawatthodinu (MWh) vrátane prepravy, distribúcie a DPH vzrastie koncová cena pre zákazníkov na 57 eur. V ďalších rokoch kontraktu by sa cena mala zvyšovať už iba o infláciu.

Druhá možnosť je dohodnúť odber iba na jeden rok, pokiaľ odberateľ očakáva, že sa cena plynu po čase výraznejšie zníži, a nechce podpísať zmluvu na štyri roky. V tom prípade sa mu zvýši cena plynu o 42 % plus o infláciu.

Minister očakáva, že inflácia sa bude na súčasnej výške okolo 12 % držať aj počas nasledujúcich dvoch až troch rokov a na konci štvorročného zmluvného obdobia by mala klesnúť na šesť percent.