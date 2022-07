Robia veci, ktoré nevidieť. Bez tejto firmy by ste sa mali horšie

Firma pomohla zabrániť viacerým katastrofám.

Premýšľali ste niekedy, čo všetko stojí za tým, aby ste sa mohli bezpečne odviezť výťahom alebo aké škody by narobili záplavy, keby sme sa aspoň čiastočne na ne nepripravovali vďaka rôznym meračom a následným opatreniam?

Existuje firma, ktorá sa venuje práve takýmto neviditeľným oblastiam. Niekedy sú nadštandard, inokedy otázkou života a smrti.

(zdroj: pixabay)

Občanom posielajú esemesky

Je šesť hodín ráno a Jane zvoní budík. O hodinu skôr, ako v iné pracovné dni. O siedmej jej totiž na dva dni odstavia vodu, preto musí naplniť všetky vedrá, hrnce, plastové fľaše aj nádoby, ktoré doma nájde, aby mala jej rodina z čoho variť a mala sa v čom umývať.

Dlhé roky si podobné oznamy čítala na nástenke, na ktorej zvykol byť problém nájsť užitočné informácie, pretože ich susedia prekryli odkazmi, že byty číslo 2, 4, 5, 9, 13, 14 a 16 porušili cez sviatky zákaz vychádzania a bude to hlásené policajtom alebo že pán sused, vaša aparatúra je výborná a nech vám ani nenapadne stíšiť v noci zvuk pri počúvaní Black Sabath, ľutovalo by to všetkých 21 rodín, ktoré s vami v tomto našom kvalitne ozvučenom paneláku žije.

Jana sa o odstávke vody dozvedela prostredníctvom esemesky, ktorú jej obec poslala. Niektoré samosprávy komunikujú touto cestou s občanmi aj o ďalšom dianí v obci, zasadnutiach či mimoriadnych situáciách. Stačí sa prihlásiť na odber bezplatných notifikácií a súhlasiť s GDPR. Všetko ostatné za vás vybaví príslušná samospráva a spoločnosť Telekom, ktorá pre ne ponúka službu Market Locator.

„Predtým, ako sme začali dostávať SMS správy, sa nám viackrát stalo, že sme premeškali aj odvoz odpadu. Z práce prichádzame domov až neskoro poobede, takže rozhlas nepočujeme a stránku obce, kde tieto informácie zverejňuje, zabúdame sledovať,“ hovorí obyvateľka malej obce na hornej Nitre o výhodách SMS správ.

Všetky informácie sa ukladajú v špeciálnom cloude, ktorý je ústrednou postavou v komunikácii samospráva, občan. Sú pod silnou kontrolou prístupu a Telekom má nad nimi neustály dohľad, aby neboli ohrozené a systém fungoval na sto percent.

Samosprávy môžu využívať nástroj Market Locator okrem zasielania informačných SMS správ aj na získavanie dát o miestnej populácii.

„Už niekoľko mesiacov spolupracujeme s viacerými regionálnymi klastrami, ktorým pomáhame so zberom dát a ich následným vyhodnocovaním. Údaje hovoria napríklad o tom, koľko návštevníkov sa v danej oblasti nachádza, z akého smeru prichádzajú a zahŕňajú aj podrobnú demografickú štatistiku,“ vysvetľuje Igor Bezák, Head of Enterprise Sales v Slovak Telekom.

Vďaka takýmto údajom dokážu samosprávy lepšie nastaviť svoje služby pre občanov aj návštevníkov a rozšíriť napríklad ubytovacie kapacity alebo navýšiť počet parkovacích miest. Z dát je možné vyčítať aj obraz o celkovej ekologickej záťaži na danú lokalitu.

(zdroj: unsplash)

Senzory vo výťahovej šachte zabránili katastrofe

Nie je to len o posielaní informačných esemesiek a znižovaní šance, že sa dôležitý oznam stratí na nástenke v spleti odkazov a výkričníkov od susedov. Telekomu sa podarilo zabrániť aj vzniku viacerých vážnejších katastrof.

Do výťahovej šachty nainštalovali senzory vlhkosti a záplavové senzory, ktoré okamžite zareagovali, keď spozorovali únik vody. Hneď po prvej signalizácii bol na miesto vyslaný poruchový tím, ktorý zistil, že je prasknutý hlavný privádzač vody do budovy. Opravili potrubie a voilááá, ľudia sa ďalej mohli voziť výťahom a vlastník budovy nemusel riešiť havarijnú situáciu.

Telekom takto pomáha predchádzať vzniku viacerých problémov a dokáže optimalizovať aj náklady klientov, aby sa mohli naplno sústrediť na zákazníkov a na vlastné podnikanie.

„Dosť často sa stáva, že spoločnosti majú predplatené služby či riešenia, ktoré nevyžívajú. Zbytočné poplatky sa tak prejavia na konci každého mesiaca na faktúre. Naším cieľom je ponúkať firmám také riešenia, ktoré naozaj využívajú a sú pre nich prínosom, nie záťažou,“ hovorí Bezák.

Inteligentné meracie zariadenia umožňujú merať údaje na ťažko dostupných miestach a okrem sledovania vlhkosti či hroziacich záplav vyhodnocovať aj spotrebované energie, odhaliť rôzne úniky, monitorovať kvalitu ovzdušia či sledovať teplotu v skladoch. A to bez potreby manuálnej kontroly, všetko robia automaticky a nahrávajú do online prostredia, ktoré je dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

(zdroj: pexels)

Vzťah so zákazníkmi vylepšili pomocou zvončeka

Personalizácia je najdôležitejším faktorom, ktorý na Slovensku pozitívne ovplyvňuje zákaznícku skúsenosť. Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti KPMG z roku 2017.

Na lojalitu značky vplýva podľa nej najmä to, či si firmy vážia svojho zákazníka, napĺňajú jeho potreby a vedia mu relevantne poradiť. Výhodou je aj to, ak konajú rýchlo, efektívne a jednoducho.

Byť pohotový a rýchly je náročné predovšetkým v predajniach s veľkou výmerou, kde musia byť zamestnanci pri pultoch, chodiť do skladov, pomáhať ostatným, je ich málo a občas urobia len obyčajnú chybu, že si zákazníka jednoducho nevšimnú.

Mal s tým problém aj jeden z klientov Telekomu, ktorý je viazaný mlčanlivosťou a nemožno ho menovať. Telekom pre neho vymyslel mechanizmus hotelového zvončeka, ktorý stačí stlačiť a privoláte zamestnanca presne tam, kde sa práve budete nachádzať. Je to nenápadné riešenie, ale podarilo sa vďaka nemu výrazne znížiť počet zákazníkov, ktorí z predajne odišli naprázdno.

„Väčšina našich služieb je navrhnutá tak, aby s nimi mali firmy čo najmenej starostí. Môžu sa venovať podstatnejším aktivitám a rozvíjať biznis. Po implementovaní takéhoto jednoduchého riešenia sa obratom zlepšila skúsenosť zákazníkov a znížila sa negatívna spätná väzba,“ vysvetľuje Bezák.

(zdroj: pixabay)

Na kybernetické hrozby firmy nie sú pripravené

Počet kybernetických hrozieb za ostatné roky narástol a firmy nie sú na ne pripravené, vyplynulo z exkluzívneho prieskumu spoločnosti Telekom medzi viac než tisíckou slovenských firiem. Výsledky poukázali aj na nízku mieru využívania zabezpečeného vzdialeného prístupu do firemnej siete, ktorý využívalo necelých 21 percent spoločností. Rovnako tomu bolo aj v prípade systematického zálohovania firemných dát, na ktoré sa spoliehalo 30 percent oslovených spoločností.

Potvrdzuje to aj celosvetový prieskum spoločnosti EY Global Information Security Survey. Podľa neho čelilo v roku 2020 zvýšenému počtu kybernetických útokov až 60 percent spoločností. Napriek škodám a negatívnym zásahom do podnikania firmy neprijali dostatočné bezpečnostné opatrenia. Inštalácia bezpečnostného softvéru však súčasným hrozbám už stačiť nemusí.

„Našou víziou je byť slovenským lídrom v oblasti poskytovania služieb digitálnej infraštruktúry, cloudu, bezpečnosti a produktivity. Pre firmy sa chceme stať ich stabilným partnerom. Chceme ich nielen informovať, ale aj vzdelávať a poukazovať na riziká a príležitosti v ich vlastnej IT infraštruktúre. Radi by sme boli ich oporou, aby spolu s nami mohol rásť ich vlastný biznis,“ prezrádza Bezák.

Pomôcť dokážu aj tým, ktorí nemajú vlastné IT oddelenie ani slovníky preplnené výrazmi ako metrika, security, cloud, endpoint, engine, antispyware, pack, gate či firewall. Telekom dokáže zabezpečiť všetko od návrhu cez inštaláciu až po správu celého systému.

„V Telekome sa snažíme, aby od nás zákazníci získali kompletnú podporu po technickej aj poradenskej stránke. Organizujeme pre nich rôzne školenia, webináre a prezentácie, kde sa do posledného detailu naučia, ako so službami pracovať,“ hovorí Bezák a zároveň dodáva, že vzájomná dôvera a dobré vzťahy sú pre nich najdôležitejšie.

