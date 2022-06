Rusko opäť znížilo dodávky zemného plynu do Európy

Ceny júlových dodávok zemného plynu zostali v piatok na vysokej úrovni 126 eur za megawatt.

PRAHA . Rusko v piatok opäť zredukovalo dodávky zemného plynu do Európy, vrátane zníženia toku plynu o polovicu do Talianska a na Slovensko a jeho úplného zastavenia do Francúzska.

Ide už o tretí deň významného obmedzenia dodávok tohto paliva, ktoré v Európe poháňa priemysel a produkciu elektriny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rusko vyhlásilo, že dôvodom redukcie dodávok cez plynovod Nord Stream 1 je technický problém, pretože v Kanade pre západné sankcie uviazlo vybavenie, ktoré tam je na údržbe. Lídri Nemecka a Talianska však obmedzenie dodávok označili za politický krok.

Ruský štátny energetický gigant Gazprom oznámil talianskej firme Eni, že v piatok jej dodá len 50 percent požadovaného objemu plynu. Taliansko dovozom z Ruska pokrýva 40 percent svojej spotreby plynu, ale pracuje na hľadaní alternatívnych zdrojov v takých krajinách, ako je Alžírsko.

Francúzsko už od Ruska nedostáva nijaký plyn. Francúzska plynárenská distribučná spoločnosť GRTGaz však v piatok povedala, že počas tohto leta neočakáva výpadky dodávok, čiastočne vďaka väčším dodávkam cez Španielsko.

Francúzsko zvyčajne ruským plynom pokrývalo 17 percent svojej spotreby, ale na celkovom energetickom mixe krajiny sa plyn podieľa len zhruba 16 percentami.

Ceny júlových dodávok zemného plynu zostali v piatok na vysokej úrovni 126 eur za megawatt. Oproti pondelku stúpli o zhruba 50 percent. Ceny plynu však predtým klesli vzhľadom na skončenie zimnej vykurovacej sezóny.

Vojna na Ukrajine