Verejná správa bude dostupná aj cez mobil, ministerstvo spustilo novú aplikáciu

BRATISLAVA. K službám štátu na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk či na ďalších stránkach verejnej správy sa už ich užívatelia môžu dostať nielen cez počítač a elektronický občiansky preukaz s čítačkou.

Od pondelka spustilo ministerstvo investícií novú aplikáciu Slovensko v mobile, uviedla ministerka Veronika Remišová (Za ľudí).

"Naším cieľom bolo, aby na prihlásenie sa do slovensko.sk alebo do ďalších úradných portálov stačil iba mobil. Oddnes to začne platiť vďaka mobilu so stiahnutou aplikáciou Slovensko v mobile," povedala Remišová.

Užívatelia tak podľa ministerky získajú prístup aj k 400 webom a službám orgánov verejnej správy.

Spustenie aplikácie, ktorá umožní pripojenie sa kedykoľvek a kdekoľvek, je podľa Remišovej iba prvý krok. "Chceme ísť v poskytovaní jednoduchých služieb ďalej," sľubuje ministerka.

Jedným z možných využití mobilnej aplikácie bude napríklad platenie miestnych daní, upozornenia na končiacu sa platnosť technickej kontroly u auta, vybavenie náhradných cestovných dokladov či kalendár udalostí.

Štátny tajomník MIRRI Ján Hargaš spresnil, že čítačku a elektronický občiansky preukaz bude treba použiť pri vytvorení identity v mobile, na ďalšie operácie už elektronický identifikačný doklad ani čítačka nie sú potrebné. Aplikácia sa bude postupne rozvíjať.

"My sme vytvorili okno k službám E-governmentu, je teraz aj na ostatných ministerstvách, ako aktívne pristúpia k tomu, aby toto okno na komunikáciu s občanom začali využívať," povedal Hargaš.