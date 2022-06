Sme rodina navrhne na vláde rozšírenie jednorazového príspevku vo výške sto eur

Dávku v sume 100 eur úrady vyplatili na 1 milión 120-tisíc detí.

BRATISLAVA. Rodinám s nezaopatrenými deťmi v tomto mesiaci smeruje zvýšený 100-eurový prídavok na dieťa.

Ako na utorkovej tlačovej besede uviedol predseda parlamentu a súčasne predseda strany Sme rodina Boris Kollár, ide o pomoc pre 660-tisíc rodín.

Táto pomoc podľa neho prichádza v najťažších časoch. Ak by parlament podľa Kollára opätovne neschválil tzv. prorodinný balíček, išlo by o zatiaľ jedinú pomoc pre rodiny.

Prídavok na dieťa sa v júni jednorazovo zvýšil zo súčasných 25,88 eura na 100 eur. Celkové výdavky na toto opatrenie dosahujú 83,1 milióna eur. Dávku v sume 100 eur úrady práce a sociálnych vecí vyplatili na 1 milión 120-tisíc detí.

Minister práce a sociálnych vecí a súčasne podpredseda strany Sme rodina Milan Krajniak upozornil na to, že jednorazovú 100-eurovú pomoc dostávajú v júni aj náhradní rodičia, rodiny v hmotnej núdzi, osobní asistenti a opatrovatelia.

Pomoc v sume 100 eur vláda dáva tento mesiac aj seniorom, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok. Celkové výdavky na pomoc pre tieto ohrozené skupiny dosiahnu takmer 23 miliónov eur.

Šéf rezortu práce by mal na stredajšie rokovanie vlády predložiť návrh nariadenia, podľa ktorého by jednorazovú pomoc v sume 100 eur mali dostať aj osoby, ktoré sa starajú o deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku od 6 do 18 rokov a nemajú príjem z práce, ani nepoberajú dôchodok.

Ide o osoby, za ktoré je štát platiteľom poistného na dôchodkové poistenie. Nárok na takúto finančnú pomoc by malo mať približne 2,3 tisíca osôb.