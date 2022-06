SaS navrhuje zvýšiť platby za poistencov štátu na úroveň štyroch percent

Na toto opatrenie by sa mali využiť peniaze plánované na voľnočasové poukazy.

BRATISLAVA. Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) navrhuje peniaze, ktoré sa majú minúť na voľnočasové poukazy z dielne ministra financií, dať do rezortu zdravotníctva, školstva a sociálne najslabším.

Do zdravotníctva by pritieklo 468 miliónov eur

Predsedníčka zdravotníckeho výboru parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS) uviedla, že štát by mal zvýšiť percento platieb za svojich poistencov na úroveň štyroch percent. Do zdravotníctva by tak pritieklo 468 miliónov eur.

Znamenalo by to zvýšenie platov zdravotníkov, ich stabilizáciu. Ľuďom by investície do zdravotníctva priniesli napríklad objednávanie na presný termín, skracovanie čakacích lehôt a väčšiu elektronizáciu služieb.

Šanca na zvýšenie platov v školstve a justícii

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) povedal, že z balíčka pomoci za 1,2 miliardy, o ktorom aktuálne rokuje parlament, by bolo možné investovať aj do školstva. Spomenul napríklad platy učiteľov.

Podľa neho učitelia nežiadajú nejaký luxus, ak požadujú 10-percentné navýšenie platov. Vyzval poslancov parlamentu , aby mysleli na investície do školstva, keď budú zvažovať, či podporiť voľnočasové poukazy.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) za dôležité označila zabezpečenie pozícii v justícii. Poukázala na to, že priemerný plat okolo 900 eur majú ľudia, ktorí pracujú pre sudcu.

Poslanec Marián Viskupič (SaS) upozornil, že inflácia, aká nebola dvadsať rokov, má dosah na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a je jasné, že štát im musí pomôcť.

Pomoc musí byť podľa poslanca cielená na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a musí byť zmysluplná.

Prízvukoval, že ak sa pomáha plošne, pomáha sa aj tým, ktorí pomoc nepotrebujú. A tým, ktorí pomoc potrebujú najviac, sa potom dostatočne nepomôže.