Podpálená luxusná vila a vyhrážky. Pornhub prišiel o šéfov

Globálny biznis s pornografickým obsahom ovládajú dve firmy. Český holding WGCZ s francúzskym kapitálom, ktorému patria portály Xvideos či XNXX. Biznisovo najsilnejšia je ale americká spoločnosť Mindgeek, ktorá prevádzkuje približne stovku portálov. K najväčším patria PornHub, YouPorn, RedTube, Xtube, Spankwire, Extremetube, Men.com, My Dirty Hobby, Thumbzilla a produkčné spoločnosti Brazzers či RealityKings.

Firme sa extrémne darilo počas pandémie, keď rozdávala zdarma predplatné ako údajný prejav solidarity s tými, ktorí ostali doma sami. Počas pandémie sa ale rozpútali škandály, ktoré otriasajú jej biznisom.

Mindgeek prechádza najťažším obdobím svojej existencie - čelí vyhrážkam, obvineniam zo zneužitia ukradnutého a nezákonného obsahu a útokom, ktoré skončili až vypáleným domom.

Pred pár dňami vo firme skončili dvaja najvyšší manažéri spoločnosti - generálny riaditeľ Feras Antoon a David Tassillo, ktorý zastával pozíciu výkonného riaditeľa.

Obaja Mindgeek riadili viac než desať rokov a vytvorili z Pornhubu jeden z najnavštevovanejších webov na svete. Denne naň zavíta 130 miliónov ľudí.

Nezhody s vlastníkom

Odchod z riadiacich funkcií prišiel len pár dní po tom, ako magazín The New Yorker zverejnil investigatívny článok, v ktorom podrobne popisuje bezpečnostné medzery v systéme moderovania obsahu na Pornhube.

Pornostránka nedokázala odfiltrovať videá zobrazujúce neplnoleté osoby alebo osoby, ktoré o zverejnení videa nevedeli (zvyčajne ide o takzvaný revenge porn, teda zverejnenie citlivých videí a fotiek ako pomsta od bývalých partnerov).

Magazín urobil rozhovory s viacerými ženami, ktoré na Pornhube objavili videá alebo fotografie a požiadavky na ich stiahnutie Pornhub ignoroval, v lepšom prípade trvalo mesiace, kým sporné materiály z webu administrátori stiahli.

Príkladom je 15-ročná Rachel, ktorej videá sa na stránke objavili. V komentároch pod videom sa objavilo aj jej skutočné meno, adresa a odkazy na jej účty na sociálnych sieťach. Video niekto poslal aj jej rodine a pri dome sa objavoval po jeho zverejnení stalker, ktorý jej posielal nevyžiadané správy.

Mindgeek tvrdí, že odchod oboch manažérov nesúvisí s článkom, pretože firma zmenu vedenia plánovala od začiatku roka. Obaja zostávajú naďalej akcionármi firmy, v súčasnosti hľadá firma za nich náhradu.

Dôvodom odchodu môžu byť podľa informácií denníka The Financial Times nezhody s vlastníkom a rakúskym investorom Bernardom Bergemarom, ktorý do firmy vstúpil v roku 2013.

Investor chcel údajne od manažérov ich podiely odkúpiť, čo odmietli. Vo firme došlo podľa denníka k „chaotickej bitke“. Investor bol nespokojný s tým, že manažérsky tím priviedol Mindgeek do vážnych reputačných problémov, s ktorými firma zápasí už približne dva roky.

Duch pornobiznisu

Mindgeek dosahuje ročne príjmy na úrovni 460 miliónov dolárov pri 50-percentnej marži.

Operatívne vedenie firmy sídli v Montreale, väčšinu svojich aktivít má v USA, oficiálnu centrálu v Luxemburgu a peniaze tvorcom obsahu vypláca z Cypru. Holdingová štruktúra môže indikovať, že dôvodom komplikovanej schémy nie sú len daňové aspekty biznisu, ale aj sofistikovaná snaha ukryť skutočného vlastníka firmy.

Tá na svojom webe vystupuje primárne ako IT spoločnosť. Tvrdí, že poskytuje „prvotriedne portfólio zábavných zážitkov a IT riešení s využitím odborných znalostí na podporu inovácií a vytváranie nových riešení“. Na webe sa nespomína ani slovíčkom porno, ale najmä skúsenosti z oblasti spracovania dát a marketingu.

Človek, ktorý stojí za firmou, bol roky duchom, o ktorom médiá netušili.