Heger nie je za dlhodobé stropovanie cien energií, škodilo by trhu

Podľa premiéra zvládnu slovenské domácnosti zdražovanie energií aj vďaka navýšeniu daňového bonusu.

BRATISLAVA. Premiér Eduard Heger nie je za dlhodobé zastropovanie cien energií na Slovensku. Podľa neho by to bolo škodlivé pre samotný trh.

„Stropovanie cien ak trvá dlho, tak je škodlivé pre trh. Ak sa chceme rozprávať a krátkodobom zastropovaní tak OK, ale musíme to dobre premyslieť,“ povedal v Bruseli slovenský predseda vlády.

Článok pokračuje pod video reklamou

Premiér Heger sa pri riešení drahých energií radšej prikláňa k dohodám s energetickými firmami.

„Musíme hľadať dohodu s kľúčovými partnermi, ako to uniesť,“ podotkol premiér, pričom pripomenul memorandum so Slovenskými elektrárňami, ktoré sľubujú predávať domácnostiam počas najbližších dvoch rokov elektrinu za dohodnutú cenu zhruba 61 eur za megawatthodinu.

Podľa premiéra zvládnu slovenské domácnosti zdražovanie energií aj vďaka navýšeniu daňového bonusu.

„Ak od 1. 1. sa zdvihne úroveň daňového bonusu, tak všetkým rodinám dáme prostriedky, aby mohli zvládať tu vyššiu cenu plynu. Takže dá sa ísť na to tak, že dáte ľuďom viac peňazí, aby to zvládli, alebo potom tak, že zasahujete do trhu a zasahovať do trhu je vždy ekonomicky riskantné,“ uzavrel Heger.