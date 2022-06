Developeri chystajú tisícky bytov. Kto ich kreslí najviac?

Stavať sa má hlavne v Bratislave.

To, že na trhu je nedostatok bytov, nie je novinka. Aj tento fakt sa podpísal pod to, že sú ceny na trhu najvyššie v modernej histórii. Zmierniť tlak na neustále rastúce ceny by mohla aj výraznejšia ponuka. Čo môžeme v najbližších rokoch očakávať?

Odpoveď môže dať aj rebríček developerov, ktorí pripravujú najväčší počet bytov. Ten zostavil The Slovak Spectator v rámci rebríčkov Najväčší v biznise (Largest in Business). Vychádzal pritom z údajov, ktoré mu poskytli developeri.

Článok pokračuje pod video reklamou

Základom boli údaje za plánované projekty, ktoré boli podané úradom v procese posudzovania vplyvu na životné prostredie k 31.12.2021. Umiestnenie v rebríčku sa odvíjalo od počtu pripravovaných bytov.

Tým, že sú projekty častokrát v procese schvaľovania, ich celková výmera, predpokladaný začiatok výstavby ako aj počet bytov a apartmánov môže byť vo finálnom projekte odlišný.

10. Proxenta

Vizualizácia projektu Stockerka. (zdroj: Proxenta)

Plánovaná plocha: 35-tisíc štvorcových metrov

Plánovaný počet bytov: 289

Chystané projekty: Stockerka, Vila Biela

Do desiatky developerov, ktoré majú naplánované a v určitom štádiu aj pripravené byty sa dostala aj Proxenta. Vďačí za to hlavne projektu Stockerka, ktorý chystá v Devínskej Novej Vsi. Ten má v štyroch bytových domoch priniesť 275 bytov. Ďalším pripravovaným projektom je bratislavský projekt Vila Biela. Ten vytvorí 14 bytov a apartmánov, ktoré cielia na najnáročnejšiu klientelu.

9. HB Reavis