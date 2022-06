Štát navrhuje vyplatiť zamestnancom v štátnej a verejnej správe 500 eur na osobu

Celkovo chce vláda takýmto spôsobom vyplatiť 200 miliónov eur.

BRATISLAVA. Štát navrhuje vyplatiť v aktuálnom roku zamestnancom v štátnej a verejnej správe jednorazovú pomoc vo výške 500 eur na osobu. Vláda chce takýmto spôsobom do konca roku vyplatiť v rámci pomoci 200 miliónov eur.

Na sobotňajšej tlačovej konferencii to uviedli predseda vlády Eduard Heger a minister financií Igor Matovič (obaja OĽANO) s tým, že s touto ponukou pôjdu na rokovanie s odbormi. Má ísť o posun nad rámec dohody v rámci kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

"Čaká nás ešte veľa rokovaní, ale chceli sme dať najavo, že prichádzame s riešeniami,“ zdôraznil šéf kabinetu.

„To, čo vieme dnes ponúknuť, je jednorazová pomoc v tomto roku a nezaväzuje vládu na výdavky v ďalších rokoch. Chceme pomôcť ľuďom, lebo chceme pomáhať, ale musíme to robiť v rámci svojich možností,“ pokračoval Heger.

Zdravotníkov či vojakov sa to zatiaľ netýka

Matovič spresnil, že ponuka sa netýka zdravotníckych pracovníkov, pracovníkov zariadení sociálnych služieb či vojakov. Tieto skupiny podľa Hegera riešia samostatne. "Aj v tomto prípade predstavíme riešenia," dodal.

Matovič garantuje vyplatenie príspevku, ktorý sa týka i učiteľov, zároveň naznačil, že do začiatku júla by chcela vláda komunikovať aj systémové riešenie.

"Chceli by sme do konca budúceho týždňa predstaviť to, ako by sa mali zvyšovať platy učiteľov, ale i ďalších zamestnancov v štátnej a verejnej správe,“ dodal minister financií.

Odkiaľ zoberú peniaze?

Náklady na zvýšené výdavky majú podľa Matoviča pokryť mimoriadne zdroje. Viac na tlačovej konferencii nepovedal. Neskôr v relácii Sobotné dialógy RTVS hovoril, že zdroje na vyplatenie peňazí nájde a jeden je taký, ktorý nemôže menovať, ale bude to pozitívne prekvapenie pre všetkých.

O zdrojoch z daňových nadpríjmov poznamenal, že "tam stojí veľa ľudí v rade". Zdôraznil však, že zdroje nebudú pochádzať zo zvyšovania daní.

"My tie zdroje nájdeme a budeme si za to niesť pozitívne či negatívne emócie," vyhlásil.

SaS očakáva kryté zdroje z rozpočtu

Koaličná strana SaS v reakcii uviedla, že si vie predstaviť podporu jednorazovej finančnej pomoci, ak na to minister financií nájde kryté zdroje z tohtoročného rozpočtu.

"SaS dlhodobo bojuje za vyššie platy nielen pre zamestnancov škôl, zdravotníkov, ale aj pre iné oblasti štátnej a verejnej správy. Ak minister financií dokáže nájsť kryté zdroje z tohtoročného rozpočtu, tak si vieme po oboznámení sa s celým návrhom predstaviť podporu spomínanej jednorazovej pomoci," spresnil.