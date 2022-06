Rusko smeruje k vynútenej platobnej neschopnosti, Západ mu blokuje platby

Doláre sa k veriteľom nemajú ako dostať.

MOSKVA. Ruská federácia smeruje k vynútenej platobnej neschopnosti. Do nedeľného večera má totiž zaplatiť zhruba 100 miliónov dolárov (94,7 milióna eur) ako úroky zo zahraničných dlhopisov.

Peniaze na zaplatenie síce má, západné krajiny jej ale kvôli invázii ruských vojsk na Ukrajinu platbu nechcú umožniť. Informuje o tom server britského denníka Financial Times (FT).

Moskva už dala v minulosti opakovane najavo, že platobnú neschopnosť neuzná, pretože peniaze má.

Ak by Rusko nezaplatilo, ocitlo by sa prvýkrát od boľševickej revolúcie spred viac ako 100 rokov v platobnej neschopnosti pri záväzkoch voči zahraničiu.

Rusko tvrdí, že peniaze odoslalo

Termín splatnosti úrokov bol pred mesiacom, v nedeľu večer sa končí 30-dňová lehota, ktorú Rusko ešte malo na vyrovnanie záväzkov. Ide o bežnú prax - ak dlžník nezaplatí podľa stanovenej dohody, začína sa 30-dňová ochranná lehota, kedy ešte môže dojednať nápravu.

Rusko už uviedlo, že splatnú sumu investorom odoslalo, finančné sankcie uvalené naň po invázii mu však znemožňujú prístup k základnej finančnej infraštruktúre, aby mohlo zahraničným veriteľom zaplatiť podľa zvyklostí.

“ Oni si môžu hovoriť, čo chcú, ale zmluva je zmluva, a tá jasne uvádza, ako a kedy má byť plnená. „ Timothy Ash, analytik spoločnosti BlueBay Asset Management

Blížiaca sa platobná neschopnosť bude pre Rusko prvou od roku 1998, vtedy sa ale týkala len záväzkov v miestnej mene. Teraz prichádza po májovom rozhodnutí amerického ministerstva financií uzavrieť medzeru v sankciách, ktorá americkým investorom umožňovala dostávať platby z Moskvy.

Ak Rusko nebude môcť vyrovnať záväzky z dlhopisov, v každom prípade tým utrpí jeho povesť, a môže to byť aj dôvodom, aby niektorí veritelia začali proti Ruskej federácii právne kroky.

"Rusko smeruje k platobnej neschopnosti kvôli sankciám, pretože napadlo Ukrajinu a pácha vojnové zločiny," povedal analytik Timothy Ash zo spoločnosti BlueBay Asset Management, kde sa venuje mladým trhom. "Má absolútne vo svojej moci, aby určilo, čo sa teraz stane," citujú ho Financial Times.

Doláre sa k veriteľom nemajú ako dostať

Rusko má veľa devíz, pretože má príjmy z predaja ropy a zemného plynu. Európska únia a niektoré ďalšie západné krajiny vrátane Spojených štátov síce dovoz ruských surovín obmedzujú, Moskva ale nachádza odbytisko smerom na východ. Napríklad India nakupuje ruskú ropu vo výrazne väčších objemoch ako pred vojnou na Ukrajine a využíva nižšie ceny, ktoré si s Moskvou dohodla. Výrazne viac surovín dováža z Ruska aj Čína.

Úroky, o ktoré teraz ide, mali byť zaplatené 27. mája. Ruské ministerstvo financií ich odoslalo do ruského centrálneho depozitára, odkiaľ by za normálnych okolností putovali ďalej do niektorého z medzinárodných zúčtovacích centier, ako sú napríklad Euroclear v Belgicku alebo Clearstream v Luxembursku, ktoré zabezpečujú vysporiadanie finančných transakcií pre klientov. Európska únia však na ruský centrálny depozitár na začiatku júna uvalila sankcie, takže západné inštitúcie nemôžu platbu z Ruska prijať.

Ruskí činitelia, vrátane ministra financií Antona Siluanova, opakovane upozorňovali, že západné vlády sa takto snažia Rusko dotlačiť k umelo vyvolanej platobnej neschopnosti. Navrhli preto, že Moskva úroky zaplatí v rubľoch, ak sa doláre k držiteľom dlhopisov nemajú ako dostať.

"Oni si môžu hovoriť, čo chcú, ale zmluva je zmluva, a tá jasne uvádza, ako a kedy má byť plnená," povedal Ash. "Ako veriteľ len chcete svoje peniaze späť, výhovorky sú bezvýznamné. "

Platba v rubľoch nie je možná

Prezident Vladimir Putin podpísal tento týždeň dekrét, ktorý stanovuje nový mechanizmus pre nadchádzajúce platby v rubľoch. Týka sa to už aj ďalších zhruba 400 miliónov dolárov splatných vo štvrtok a v piatok. Nový spôsob úhrady investorom umožňuje najmä prevádzať ruble na devízy.

Na rozdiel od iných ruských dlhopisov, podmienky tých terajších nezahŕňajú možnosť uhradiť splatné sumy v rubľoch. Aj keď západné sankcie už samy o sebe dávajú Rusku iba malú nádej, že by sa v dohľadnej dobe mohlo vrátiť na medzinárodné dlhopisové trhy, platobná neschopnosť by mohla ešte viac Moskve skomplikovať snahu vydávať dlhopisy, myslia si experti. Bez ohľadu na to, že keď budú sankcie zrušené, Rusku sa náklady na obsluhu dlhu aj tak zvýšia.

