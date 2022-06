Päťminútová sprcha. Minister vyzýva Nemcov, aby šetrili, jadro odmieta

Jadrová energia by Nemcom pomohla, ale už je neskoro.

Nemecko počas vlaňajšieho Silvestra zastavilo prevádzku troch zo svojich posledných šiestich jadrových elektrární. Tri zostávajúce (Isar 2, Emsland a Neckarwestheim II) by mali odstaviť do konca roku 2022, čím Nemecko definitívne stopne výrobu energie z jadra.

Vojna na Ukrajine plán nezmenila a krajina sa drží svojho cieľa. To všetko v čase, keď nemecký minister hospodárstva Robert Habeck (Zelení) varuje pred stavom ohrozenia v dôsledku obmedzení dodávok zemného plynu z Ruska.

Nemcom odporúčal, aby menej prali, obmedzili klimatizáciu a menej sa sprchovali. Habeck vraj sám ide príkladom, keď povedal, že výrazne skrátil čas sprchovania, ktoré mu netrvá dlhšie než päť minút.

Dve jadrové elektrárne v hre

Stav ohrozenia z nedostatku plynu by Nemecko dokázalo aspoň zmierniť tým, ak by odstúpilo od plánu odstavenia jadrových elektrární. Podľa konzultačnej spoločnosti TÜV Süd, ktorá sa zaoberá riešením technických služieb v oblasti energetiky, to je možné. Realita však ukazuje opak.

TÜV Süd v analýze vraví, že jadrová elektráreň Isar 2 by mohla ostať v prevádzke minimálne do jari 2023 a "z technického hľadiska je možný" aj reštart bloku C v elektrárni Gundremmingen. Nemecko by tak dokázalo prežiť zimné mesiace a katastrofický scenár s nedostatkom plynu odvrátiť.