Kto tu šíri paniku?

U Remišovej mätú samosprávy a ešte tvrdia, že je všetko inak.

Slabá pripravenosť, zmeny na poslednú chvíľu, nejednoznačné informácie. Koalíciu, ktorá drží moc na Slovensku uplynulé dva roky, nesprevádzajú veľké korupčné kauzy, na ktoré sme boli zvyknutí z čias Roberta Fica (Smer). Ale najmä konflikty a chaos.

Nováčikovské výhovorky už neobstoja. Akceptovateľné mohli byť v prvých mesiacoch vládnutia, no každé ministerstvo malo dostatok času na vybudovanie funkčného odborného aparátu. Takého, ktorý dokázal aspoň zrozumiteľne komunikovať.

Chceli sme to najlepšie a dopadlo to ako vždy. Tak by sa dal zhodnotiť aj jeden z posledných zmätkov, ktoré v súvislosti s čerpaním eurofondov narobilo ministerstvo investícií (MIRRI) pre stavebnú firmu Strabag.

Šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí) ešte v marci upozorňovala, že firma, v ktorej má podiel ruský oligarcha Oleg Deripaska, by mohla mať problém so získaním verejných zákaziek na Slovensku.

Keďže miliardár Deripaska je na sankčnom zozname EÚ, nemal by mať podľa vicepremiérky prístup k verejným financiám. „Slovensko by nemalo dávať verejné zákazky ani firmám, v ktorých je akýkoľvek podiel ruských firiem, a už vôbec nie tým, kde majú podiel občania Ruskej federácie, ktorí sú na sankčnom zozname Európskej únie,“ povedala.

V rezorte na slová šéfky iniciatívne nadviazali a o dva mesiace neskôr rozposlali samosprávam upozornenie, ktoré v nich vyvolalo pochopiteľné obavy.