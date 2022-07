Ich testy na rakovinu si všimli farmafirmy. Slovákom môžu priniesť milióny

Článok pokračuje pod video reklamou

Vedci z mladej slovenskej firmy Glycanostics sa usilujú o zásadnú novinku v diagnostike rakoviny prostaty. Vyvinuli testy na detekciu ochorenia na základe vyšetrenia krvi – bez potreby nepríjemného zákroku, teda biopsie.

Startup, ktorí založili vedci Ján Tkáč a Tomáš Bertók a neskôr sa k nim pridala Eva Kováčová (súčasná riaditeľka firmy), stojí pred príjemným rozhodovaním. O ich produkt už prejavujú záujem globálne farmaceutické spoločnosti.

„Chceme si vybrať partnera, ktorý nám bude najviac vyhovovať. Do finále by sme chceli dostať dvoch, s ktorými by sme vyjednávali podmienky licenčnej zmluvy a z nich vybrali tú, ktorá bude najlepšia.,“ vravia v dvojrozhovore pre INDEX Eva KOVÁČOVÁ a Ján TKÁČ.

https://www.youtube.com/embed/YBUPB5cPtdE

V sérii rozhovorov Moderná krajina - návod, ako zlepšiť Slovensko prinášame názory slovenských podnikateľov, ekonómov a osobností. Projekt pripravujeme v spolupráci so spoločnosťou FinStat.

Čo sa v rozhovore dočítate: Prečo je diagnostika rakoviny prostaty nepresná a čo s ňou spravil test od slovenskej firmy?

Ako prebieha podpis licenčnej zmluvy, ktorá zabezpečí firme príjem?

Ako firma postupovala pri žiadaní o európsky grant, ktorého získanie je extrémne náročné?

S akými príjmami zo zmluvy s farmafirmou je možné počítať?

Ako sa v súčasnosti robí diagnostika rakoviny prostaty?

Ján Tkáč: Skríningového programu sa zúčastňujú muži nad 55 rokov. Analýzou krvi sa stanovuje biomarker, konkrétne proteín PSA, prostatický špecifický antigén, ktorý v ľudskom tele produkuje výlučne prostata.

Urológ môže vykonať aj podporné vyšetrenie, ktoré sa nazýva digitálne rektálne vyšetrenie. Ak oba testy indikujú komplikáciu, urológ zváži vykonanie biopsie, ktorá potvrdí alebo vyvráti prítomnosť rakoviny prostaty.

V praxi sú ale súčasné primárne testy nespoľahlivé. Až v 76 percentách je preto biopsia negatívna, pre pacienta je zaťažujúca a bolestivá, no nie nevyhnutná. V približne štvrtine prípadov je výsledok biopsie falošne negatívny, čiže neskôr sa zistí, že pacient rakovinu má, hoci biopsia ukázala negatívny výsledok. Z toho vyplýva, že je nutné vyvíjať nové, spoľahlivejšie diagnostické testy.

Laboratórium spoločnosti Glycanostics (zdroj: Jozef Jakubčo)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ako zmeniť Slovensko na modernú krajinu? Radí dvanásť osobností Čítajte

V čom je prínos vašej metódy?

Ján Tkáč: Ak je PSA test alebo digitálne rektálne vyšetrenie nejasné, lekár potrebuje „second opinion“ test, ktorý mu dá jednoznačnú odpoveď na to, či môže pacienta monitorovať, alebo ho musí okamžite poslať na biopsiu. A to je naša úloha. Poskytnúť takúto informáciu lekárom a znížiť počet biopsií, ktoré nie sú nevyhnutné.

Prečo je spoľahlivosť súčasnej diagnostiky nízka?