O platoch zdravotníkov sa naďalej rokuje, avizuje ministerstvo zdravotníctva

Mzdy chce Lengvarský vyriešiť do konca júna.

BRATISLAVA. O platoch zdravotníkov sa naďalej rokuje. Ministerstvo zdravotníctva v pondelok pre TASR potvrdilo, že chce konkrétny návrh predstaviť do konca júna, tak ako sa avizovalo.

"Ministerstvo zdravotníctva naďalej rokuje so všetkými relevantnými stranami, aby spoločne aj s Ministerstvom financií a Úradom vlády mohol byť verejnosti predstavený konkrétny návrh riešenia platov zdravotníckych pracovníkov, a to do avizovaného termínu, teda 30. júna 2022," povedala hovorkyňa rezortu Petra Lániková.

Priblížila, že v tejto súvislosti sa v pondelok konalo stretnutie so zástupcami odborových organizácií záchrannej zdravotnej služby a Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov na pôde ministerstva.

Šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) ešte v apríli avizoval, že platy zdravotníkov by sa mohli vyriešiť do konca júna. Do stanoveného termínu to chce stihnúť aj minister financií Igor Matovič (OĽANO).