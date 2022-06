SkyToll musí garantovať výber mýta do konca roka

Nový národný mýtny systém už v réžii štátu nestihnú zaviesť od začiatku budúceho roka.

BRATISLAVA. Spoločnosť SkyToll, a. s., musí garantovať poskytovanie služby elektronického výberu mýta do konca tohto roka.

Podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) Jaroslav Ivanco o tom informoval v súvislosti s blížiacim sa uplynutím zmluvy o prevádzke mýtneho systému 31. decembra 2022.

Článok pokračuje pod video reklamou

Garancia správneho prerozdelenia financií

„Čaká nás ťažké rokovanie do septembra, za koľko a s akým parametrom sa dohodneme so SkyToll-om, že nám bude garantovať dostupnosť toho, aby sme mohli správne všetkým (dopravcom) vyplatiť peniaze. Hovoríme o desiatkach miliónov eur, ktoré tam sú,“ povedal v stredu Ivanco v parlamentnom hospodárskom výbore, kde diskutovali o novom mýtnom systéme.

Autodopravcovia, ktorí vložia kredit do palubnej jednotky svojho motorového vozidla, odídu do zahraničia a po čase sa vrátia, by sa mali aj po zmene v mýte na prelome rokov dostať spätne k svojim peniazom a v správnej sume.

„Nebudeme všetkým vracať všetko, len toľko, koľko im patrí,“ uviedol zástupca diaľničiarov.

Nový systém sa preveruje, nestihne sa zaviesť včas

Nový národný mýtny systém už v réžii štátu nestihnú zaviesť od začiatku budúceho roka, po uplynutí zmluvy so SkyToll-om.

Tender na vybudovanie mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory, ktorý trvá od konca roka 2020, ešte preveruje Úrad pre verejné obstarávanie. Dôvodom sú námietky proti vyhodnoteniu ponúk. Po skončení tejto súťaže bude ešte potrebný čas na implementáciu nového mýtneho systému.

Navyše, diaľničiari ešte vyhlásia nanovo súťaž na mýtne služby. Čas do zavedenia nového domáceho mýtneho systému majú vykryť poskytovatelia Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS), ktorú by mali v SR sprevádzkovať v septembri tohto roka. Výber mýta by tak mal byť zabezpečený aj od začiatku budúceho roka.

Náklady na prevádzku nového mýtneho systému sa po jeho zavedení majú znížiť postupne zhruba na 10 percent z ročných výnosov. Aktuálne náklady sa z minulej úrovne 50 percent postupne znížili po zmenách v mýtnom systéme od roku 2020.

„Nazývame to optimalizácia a opravy mýta. Štát využíval službu nejakým spôsobom, pristúpili sme k výraznej revízii toho, akým spôsobnom, dnes sa pohybujeme na 30 percentách. Je to limit, ktorý nám ešte umožňuje používanie služby tak, ako je koncepčne postavená," priblížil Ivanco.

Zníženie nákladov na mýto podľa neho umožní zmena využívania technológie a postupov. „Naučili nás to krajiny okolo, ktoré prišli s inováciami, a preto sa blížime k 10 percentám," dodal.