Inflácia v tomto roku vzrastie na vyše jedenásť percent

Hrubý domáci produkt by sa mal zvýšiť o takmer dve percentá.

BRATISLAVA. Inflácia by mala na Slovensku v tomto roku dosiahnuť úroveň 11,6 % a hrubý domáci produkt (HDP) by sa mal zvýšiť o 1,9 %. V budúcom roku inflácia tiež prekročí 11 % a HDP by mal vzrásť na úrovni 2,6 %. Vyplýva to z makroekonomickej prognózy, ktorú vo štvrtok zverejnilo Ministerstvo financií.

"Slovenská ekonomika napriek tomu, že sme krajina na hranici vojny, napriek tomu, že sme vystavení makroekonomickým šokom predovšetkým vo vzťahu k inflačnému rastu cien energií, tak rastie, ale tento rast je negatívne ovplyvňovaný touto situáciou," povedal štátny tajomník ministerstva Marcel Klimek.

Riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Juraj Valachy spresnil, že makroekonomická prognóza zatiaľ neráta s vplyvom dohody ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) so štátnym Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) o miernejšom raste cien plynu. Pokiaľ bude zrealizovaná, odhadol Valachy infláciu v budúcom roku na úrovni okolo 8,5 %.

Rast inflácie sa premietne aj do miezd, ktoré by sa mali podľa rezortu financií v tomto roku zvýšiť o 7,3 % a v budúcom o 10,2 %. Aj v tomto prípade zatiaľ nie sú v odhade zarátané prípadné výsledky prebiehajúceho vyjednávania so sociálnymi partnermi.

Odhady MF sú pri raste HDP optimistickejšie ako prognóza zverejnená Národnou bankou Slovenska. Tá tiež ráta s dvojcifernou infláciou v tomto aj v budúcom roku, no rast ekonomiky by mal byť podľa NBS o niečo nižší, a to na úrovni 1,4 % HDP v tomto roku a 1,9 % HDP v budúcom.