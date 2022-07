Ekonóm Baláž: Z tohto sa budeme spamätávať dlho, krypto takmer celé prasklo

S ekonómom Vladimírom Balážom aj o finančných trhoch.

Dnes to bude o peniazoch. O tých, ktoré nechávame pracovať na finačných trhoch ako aj o tých, ktoré dávame do kryptomien. Medvedia nálada, pokles akcií, kolapsy za miliardy dolárov, praskajúce bubliny a stagflácia aktuálne z investovania veľkú radosť nerobia, ako hovorí hosť tejto epizódy, je to nepríjemná fáza a spamätanie sa bude trvať roky.

Keď sme sa naposledy v tomto podcaste dotkli kryptomien, bolo to s ľuďmi, ktorí im veria a reč bola aj o tom, ako sa na nich dá zarobiť. Dnes ich cena ale klesá. Pri takom bitcoine rapídne – tieto dni je pod hranicou 20-tisíc dolárov.

Dojem, že všetko je vlastne stále v poriadku, asi nie je najsprávnejší. Minimálne to tak vidí hosť tohto podcastu, ktorým je Vladimír Baláž z Prognostického ústavu SAV.

Rozprávala sa s ním Nikola Šuliková Bajánová.

Prehľad správ

Maďarská centrálna banka šokovala finančné trhy zvýšením základnej úrokovej sadzby. Z 1,85 zvýšila sadzbu na 7,75 percenta. Maďarsko má teraz najvyššiu základnú sadzbu v Únii.

Európska únia schválila ukončenie predaja vozidiel so spaľovacími motormi v Európe do roku 2035, v stredu nadránom o tom informovalo 27 členských krajín EÚ. Snažia sa tak znížiť emisie oxidu uhličitého na nulu.

Návrh bol predložený vlani v júli a toto rozhodnutie fakticky znamená zastavenie predaja vozidiel na benzín a naftu a úplný prechod na vozidlá s elektrickými motormi v Európskej únii od roku 2035.Opatrenie má pomôcť dosiahnuť klimatické ciele Európy, predovšetkým uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Ceny plynu pre domácnosti od Slovenského plynárenského priemyslu vzrastú postupne počas nasledujúcich štyroch rokov o 76 percent, pričom najvýraznejšie sa zvýšia na budúci rok, a to o 34 percent. Platí to pre zákazníkov, ktorí podpíšu so štátnym dodávateľom štvorročnú zmluvu. Namiesto súčasných 43 eur za megawatthodinu tak v roku 2026 odberatelia zaplatia 76 eur. Na stretnutí s novinármi to v pondelok uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanoví na základe aktuálneho vývoja na burzách vyššie regulované ceny, no tie sa zákazníkov so zmluvami od SPP týkať nebudú. Podľa Sulíka podobné ceny ako SPP ponúkne svojim zákazníkom aj druhý najväčší dodávateľ plynu na Slovensku, ktorým je skupina ZSE, VSE a Innogy.

Európska komisia navrhla zákaz predaja ochutených zahrievaných tabakových výrobkov vrátane niektorých vapingových výrobkov.

Návrh je súčasťou jej plánu na boj proti rakovine a reaguje ním na nárast objemu takýchto produktov predávaných v Európskej únii.Zákaz by sa netýkal všetkých elektronických cigariet, keďže mnohé obsahujú len nikotín, ale len tých so zahrievaným tabakom. Návrh ešte musí preskúmať Rada EÚ a Európsky parlament.

Na trhu stavebného sporenia ostane od júla len jeden hráč. Po tom, ako sa o ukončení predaja nových zmlúv vlani rozhodla Wüstenrot stavebná sporiteľňa, k podobnému kroku smeruje aj ČSOB Stavebná sporiteľňa.

Jediným aktívnym poskytovateľom tohto produktu tak bude Prvá stavebná sporiteľňa (PSS), ktorá pokrýva 86 percent trhu.

O tom, že pre skupinu ČSOB nemá stavebné sporenie veľký ekonomický zmysel, sa špekulovalo už minulý rok. S trhovým podielom okolo troch percent nevedela dlhé roky pohnúť. Od 1. júla 2022 tak prestane ČSOB stavebná sporiteľňa uzatvárať nové zmluvy o stavebnom sporení. Existujúcich klientov sa zmena nedotkne, na nastavení uzatvoreného stavebného sporenia sa nič nezmení.

Päťsto najväčších amerických firiem z akciového indexu S&P 500 minulo vlani 34 miliónov dolárov na lety privátnymi tryskáčmi. Ako vyrátala konzultačná spoločnosť ISS Corporate Solutions, ide o najvyššiu sumu za ostatných desať rokov.

V priemere takáto firma vlani na lety svojich šéfov súkromnými lietadlami vynaložila 171-tisíc dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 36 percent.

Z rastúceho záujmu sa tešili prevádzkovatelia súkromných lietadiel, ako sú spoločnosti Wheels Up a Jettly. Tento sektor je považovaný za jedného z víťazov covidovej pandémie a ťaží z nej dodnes.

Podľa údajov ISS vlani najviac na tento účel minula spoločnosť Meta, na lety jej šéfa Marka Zuckerberga vynaložila 1,6 milióna dolárov. Na druhom mieste s výdavkami 1,3 milióna dolárov skončila potravinárska spoločnosť Tyson Foods.

Rast sektora privátnej leteckej dopravy je zlou správou pre ekológiu. Emisie oxidu uhličitého z malých lietadiel len v Európe poskočili v rokoch 2005 až 2019 o tretinu a podľa bruselskej neziskovky Transport & Environment rastú oveľa vyšším tempom ako emisie z klasickej leteckej dopravy.

V novom programe čerpania eurofondov by malo byť k dispozícii takmer 13 miliárd eur. Ide o obdobie do roku 2027, informovala ministerka informatizácie Veronika Remišová. Premiér Heger vysvetlil, že peniaze budú smerovať najmä na investície do regionálnych ciest, kanalizácií, prístupu k pitnej vode, verejnej doprave a mobilite, ale taktiež na podporu inovácií a digitalizácie, energetickú bezpečnosť, zelené riešenia, ale aj na podporu marginalizovaných rómskych komunít a na Fond spravodlivej transformácie.

