Chce sa NDS zbaviť drahého SkyTollu? Nevyzerá to tak

Diaľničiari dostatočne nevysvetlili, prečo za rovnakú službu zaplatí Slovensko dvakrát.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už pol druha roka chystá nový mýtny tender. Zabezpečuje výber poplatkov od dopravcov na výstavbu a opravu diaľnic. Spolu s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina) diaľničiari zdôrazňujú, že sa chcú zbaviť doterajšieho drahého dodávateľa – SkyTollu a vyberať poplatky efektívnejšie.

V skutočnosti však akoby všetky kroky smerovali k tomu, že SkyToll zo slovenských diaľnic najbližšie roky nezmizne. Myslí si to Nadácia Zastavme korupciu aj Slovensko.Digital.

Pochybnosti ostali aj po dlhej diskusii s vedením NDS na pôde Národnej rady. Stretnutie prebehlo minulý týždeň na mimoriadnom hospodárskom výbore parlamentu.

NDS len nedávno práve so SkyTollom podpísala dodatok za milióny eur za službu, ktorú by si diaľničiari objednali aj v novom mýtnom tendri.

Diaľničiari túto službu zadali SkyTollu bez verejnej súťaže, dodatok podpísali priamo k súčasnej zmluve. Dodávateľa a cenu teda nevybrali cez súťaž, aj keď na takúto službu v Európe existuje viac dodávateľov.

SkyToll navyše figuruje aj v novej mýtnej súťaži. Predbežne ju podľa vyhodnotenia NDS vyhral český partner SkyTollu - CzechToll. Konkurenciu nemal veľkú. Okrem neho sa na súťaži zúčastnila málo známa firma z Bratislavy a filipínsko-turecké konzorcium.

Minister dopravy Andrej Doležal a v pozadí generálny riaditeľ NDS a po novom aj predseda predstavenstva Vladimír Jacko. (zdroj: TASR)

Dvakrát to isté

V marci tohto roka podpísala NDS s doterajším dodávateľom mýta SkyTollom ďalší z mnohých dodatkov. Je na sumu prevyšujúcu šesť miliónov eur a zabezpečiť má službu prepojenia na európsky mýtny systém (EETS). Spolu s nákladmi na päťročnú prevádzku by mohlo ísť spolu o 11 miliónov eur.

Prepojenie vyžaduje európska legislatíva a Slovensko je jednou z posledných krajín, ktoré ho nemá.

Dodatok súvisiaci s prepojením je osobitný preto, že si diaľničiari cezeň objednávajú niečo, za čo však budú platiť dvakrát. Možno aj trikrát.

Podľa viacerých odborníkov na problematiku mýta, s ktorými sa Nadácia Zastavme korupciu aj Slovensko.Digital rozprávali, totiž už súčasné mýto malo povinnosť zaviesť európsku legislatívu. Čiže už súčasný dodávateľ SkyToll mal za takmer miliardu eur, ktorú nás doterajší mýtny systém stál, dodať aj EETS.

Takéto vysvetlenie NDS odmieta. Člen jej predstavenstva Jaroslav Ivanco zdôrazňuje, že ide o dve rôzne funkcionality. Jednou je interoperabilita a druhou niečo ako mýtny roaming.

"Tá služba sa nevolá interoperabilita, ale volá sa roaming. A v roku 2009 nebola diskusia o EETS," argumentuje Ivanco.

Nie je však úplne pravda, že pri podpise doterajšieho mýta v roku 2009 o EETS štát ani Skytoll nevedeli. Prepojenie národných mýtnych systémov na európsky totiž spomína už európska smernica z roku 2004.

Odborníci dodávajú, že nech už prepojenie nazveme akokoľvek - interoperabilita alebo roaming -, stále sa národný systém pripája len na jeden európsky.

Načasovanie dodatku

NDS rozbehla diskusie o dodaní EETS so Skytollom pritom ešte v roku 2015. Práve na ne nadviazal aj dodatok, ktorý nakoniec NDS uzatvorila tento rok na jar. Tesne predtým, ako mali záujemcovia predložiť svoje cenové ponuky do nového mýtneho systému.

Ten pritom tiež ráta s funkcionalitou EETS. Či načasovanie dodatku a fakt, že štát vopred EETS zaplatí Skytollu, partnerovi CzechTollu, práve tohto záujemcu nezvýhodnilo, NDS odmieta.

Načasovanie vysvetľuje Ivanco tým, že rozbehnutie diskusie pred rokmi "bol pokus a tento pokus zlyhal veľmi pravdepodobne preto, že cena komponentu služby bola veľmi vysoká".

Spochybňuje aj špekuláciu, že dodatok cenovo zvýhodnil CzechToll. Že práve vďaka miliónom pre partnerský SkyToll mohol ponúknuť v novej súťaži nižšiu cenu.

Diaľničiari tvrdia, že EETS už v súčasnosti existuje na viacerých trhoch. A aj ďalší záujemcovia ho už nemuseli naceniť, lebo ho už majú vyvinutý.

Tým sa však otázky k postupu diaľničiarov stále nekončia.

Prečo NDS s EETS nevyčkala na nové mýto 2, ktoré tak či tak s európskym prepojením ráta?

Hlavným argumentom NDS je, že s novou službou ráta ako s možným náhradným riešením na výber slovenského mýta.

Doterajšia zmluva so SkyTollom sa končí už tento rok. Z nového mýta 2 má zatiaľ NDS rozbehnutú súťaž len na IT, aj tá nie je stále ukončená. Cez EETS by diaľničiari mohli zabezpečiť výber poplatkov za užívanie diaľnic aj po odpojení SkyTollu.

Prečo však novú službu nesúťažili diaľničiari štandardne, ale objednali si ju cez dodatok rovno od SkyTollu, vedenie NDS obhajuje "istotou a časovým tlakom". Aby aspoň jeden z EETS systémov čo najskôr fungoval.

Tvrdenia nesedia s možnosťami

Čo však treba zdôrazniť, sú dve veci. Po prvé, ak by NDS spravila na službu verejnú súťaž, tak mohla mať iného dodávateľa, ktorý by bol motivovaný EETS dodať a NDS by tak minimalizovala riziko fungovania "aspoň jedného" EETS. V súčasnosti to však vyzerá, že SkyToll má dodať EETS podľa dodatku, ale druhýkrát aj podľa novej zmluvy. Keďže mýto 2 predbežne vyhrala jemu blízka firma. SkyToll môže toto postavenie ľahko zneužiť vo svoj prospech.

A po druhé, že na konci za EETS zaplatia diaľničiari dvakrát. A to nielen za samotnú službu, ale aj za prevádzku oboch systémov. Pretože Ivanco pripúšťa, že nejaký čas môžu oba systémy fungovať popri sebe paralelne, pretože na nich budú pripojení odlišní dopravcovia.

SkyToll by tak minimálne ďalší rok benefitoval zo slovenských diaľníc, aj napriek skončeniu doterajšej zmluvy.

Riziko tam je vždy

Pochybnosti mimovládok nevylúčilo stretnutie s NDS ani v oblasti vlastníctva autorských práv a licencií. Práve tu ťahalo Slovensko pri súčasnom mýte za veľmi krátky koniec.

Podľa zmluvy Slovensko mýtny systém nevlastní, aj napriek zhruba 860 miliónom eur, ktoré za mýto zaplatilo. A ak by si ho chcelo odkúpiť, tiež to nebude lacné.

To chceli diaľničiari pri mýte 2 výrazne zmeniť. Až tak, že išli nad rámec vzorovej zmluvy vydanej ministerstvom investícií pre podobné tendre. To čiastočne podľa reakcií z trhu odradilo od súťaže renomované firmy, ktoré dodávajú mýto do iných európskych štátov.

“ Pre nás nie je zaujímavé, aký typ licencií, komponentov tam bude. Pre mňa je zaujímavé, ako to bude celé fungovať. „ Jaroslav Ivanco, člen predstavenstva NDS​​​​​

Napriek tomu paradoxne môže mýto 2 dopadnúť rovnako zle ako naposledy. Technické riešenie z dielne CzechTollu a SkyTollu totiž na 75 percent tvorí produkt ďalšej firmy. Vyplýva to z podmienok českého mýta, ktoré takisto dodáva CzechToll. Nie je dôvod si myslieť, že by technické riešenie pre Slovensko bolo iné.

Pritom pri produktoch od tretích strán, teda nie samotného víťaza tendra alebo oficiálnych subdodávateľov, už získanie licencií a autorských práv pre štát také jednoznačné nie je.

A nevie to spresniť po predbežnom vyhodnotení ponúk ani samotná NDS. Tu totiž podmienky išli "pod" vzorovú zmluvu a NDS sa dodávateľov licencií a produktov môže dozvedieť až po podpise zmluvy s víťazom.

Teda diaľničiari najskôr musia s dodávateľom podpísať zmluvu, aby im v ďalšej fáze odhalil, kto sú jeho dodávatelia a aké produkty v IT systéme na mýto použijú.

Tieto špekulácie NDS označila za "predbiehanie" a stojí si za tým, že jej postup je štandardný a rizikom sa budú zaoberať, až keď nastane.

"Pre nás nie je zaujímavé, aký typ licencií, komponentov tam bude. Pre mňa je zaujímavé, ako to bude celé fungovať," vysvetlil Ivanco.

Vysvetlenie NDS k možnej duplicite pri EETS, teda že za rovnakú službu a jej prevádzku zaplatí Slovensko dvakrát, nepovažujeme za dostatočné. Nadácia Zastavme korupciu preto v tejto veci podá podnet Najvyššiemu kontrolnému úradu.