Rebríček developerov: Kto postavil najviac bytov?

Situácia na trhu s realitami je dynamická, turbulentná a pre veľa ľudí hľadajúcich si bývanie znepokojivá už dlhší čas.

Napriek tomu, že bývanie je jedna zo základných potrieb, developerský biznis nie je iba o tom, že sa stavba naprojektuje, postaví a predá.

O úspechu rozhoduje mnoho faktorov, niekedy aj úplne detaily. Aspoň tak to opisuje Tomáš Vašuta z magazínu Index.

Spolu s vydavateľom The Slovak Spectator Jánom Pallom v podcaste Index Nikola Šulikovej Bajánovej rozprávajú o rebríčku developerov na Slovensku, ktorý vznikol v rámci publikácie Largest in Business.

Slovensko bude mať piatu automobilku. Na východ prichádza automobilový koncern Volvo Cars. Pôjde o investíciu vo výške 1,2 miliardy eur. Závod, ktorý vyrastie v priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach, sa bude špecializovať na výrobu elektromobilov. Volvo má dnes v Európe dve fabriky - v belgickom Gente a švédskom Torslande. Štart výstavby je plánovaný na rok 2023, s inštaláciami zariadení a výrobných liniek sa ráta v priebehu roku 2024. Slovensko prispeje automobilke sumou 267 miliónov eur. K tomu treba prirátať aj ďalšie vyvolané investície, ktoré sa budú pohybovať vo výške niekoľko sto miliónov eur. Nasmerované budú do Valalík a okolia. Automobilka tvrdí, že závod bude využívať iba klimaticky neutrálnu energiu.

Europarlament zamietol návrh, aby bol vetovaný zámer EK zahrnúť jadro a plyn medzi environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Ak do 11. júla nebudú vnesené ďalšie námietky, exekutíva EÚ návrh taxonómie presadí. V EP sa nenašla potrebná väčšina 353 hlasov, ktorá by odobrila postoj Výborov EP pre hospodárske záležitosti a životné prostredie zo 14. júna. Oba výbory prijali námietku, ktorá bola proti návrhu Európskej komisie. Eurokomisia navrhuje, aby sa za určitých podmienok do zoznamu environmentálne udržateľných hospodárskych činností zahrnuli aj osobitné činnosti v oblasti jadrovej a plynovej energie.

Kurz eura klesol v utorok oproti doláru na takmer 20-ročné minimum. Trhy reagovali na najnovšie odhady investorov v súvislosti so zvyšovaním úrokových sadzieb v eurozóne. Vzhľadom na zvyšujúce sa riziko recesie v menovej únii upravili investori svoje prognózy zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky smerom nadol. Kurz európskej meny klesol oproti doláru v utorok o 0,9 percenta na 1,0325 USD/EUR, čo je najnižší kurz eura od decembra 2002. Trhy najnovšie odhadujú, že Európska centrálna banka zvýši tento rok úrokové sadzby o menej než 140 bázických bodov, zatiaľ čo pred necelými tromi týždňami počítali so zvýšením o viac než 190 bázických bodov. Od začiatku roka klesol kurz eura oproti doláru už o viac než 8 percent. Rekordná inflácia zvyšuje ekonomický tlak na firmy aj domácnosti, a navyše ekonomika Európy dopláca na vojnu na Ukrajine. Tento vývoj obmedzuje možnosti Európskej centrálnej banky zvyšovať úrokové sadzby tak rýchlo ako americká centrálna banka Fed.

Slovenský plynárenský priemysel stále dostáva od Gazpromu menej plynu. Počas minulého týždňa boli dodávky plynu nižšie o približne polovicu. Uvedené krátenie nemá podľa SPP žiadny vplyv na zákazníkov. Richard Sulík pre Denník E povedal, že Slovensko bude mať do konca tohto týždňa doplnené zásoby plynu natoľko, že ho bude do konca najbližšej zimy dosť aj pre všetky energeticky najnáročnejšie fabriky. Znižovanie výroby podľa neho hroziť nebude.

Pre leteckú spoločnosť Ryanair bol jún najvyťaženejším mesiacom v histórii. Počet cestujúcich dosiahol 15,9 milióna a koeficient vyťaženia prvý raz od začiatku pandémie 95 percent. Uskutočnilo sa viac ako 88 500 letov.

