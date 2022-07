USA vypovedajú zmluvu s Maďarskom, ktorá zamedzuje dvojité zdanenie

USA sa zrejme snažia vyvinúť tlak na Orbána, aby súhlasil s minimálnou globálnou daňou.

WASHINGTON. Spojené štáty vypovedajú zmluvu s Maďarskom z roku 1979 zamedzujúcu dvojité zdanenie. Dôvodom je rozhodnutie Budapešti zablokovať v Európskej únii zavedenie novej globálnej minimálnej sadzby dane z príjmu právnických osôb vo výške 15 percent.

Oznámilo to americké ministerstvo financií.

Hovorca ministerstva uviedol, že keďže Maďarsko znížilo sadzbu dane z príjmu právnických osôb na deväť percent, čo je menej ako polovica sadzby v USA, ktorá je 21 percent, je daňová zmluva pre Maďarsko jednostranne výhodná.

Načasovanie vypovedania zmluvy naznačuje, že USA sa snažia vyvinúť tlak na maďarského premiéra Viktora Orbána, aby súhlasil so zavedením minimálnej globálnej dane. Na tej sa dohodlo takmer 140 krajín, uviedla agentúra Reuters.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó potvrdil rozhodnutie americkej vlády i postoj maďarskej vlády. Podľa neho by globálna minimálna daň zničila konkurencieschopnosť Európy a ohrozila pracovné miesta v Maďarsku.

Szijjártó na svojom facebooku napísal, že európska ekonomika musí dlhodobo fungovať v prostredí vojnovej inflácie a konkurencieschopnosť Európy je "v troskách" kvôli prudko rastúcim cenám energií.

Ak by sa za týchto okolností ďalej zvýšilo daňové zaťaženie výrobných podnikov, malo by to dramatický vplyv. Zavedenie minimálnej dane by prakticky zdvojnásobilo daňové zaťaženie maďarských výrobcov, čo by ohrozilo desiatky tisíc pracovných miest, dodal.

Vypovedanie zmluvy by sa malo ukončiť do šiestich mesiacov po tom, ako americké ministerstvo financií pošle maďarským orgánom formálne oznámenie.