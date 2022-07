Slovensko má podľa Sulíka dosť plynu na celú vykurovaciu sezónu

Spolu so zásobami iných slovenských firiem je zabezpečená spotreba pre všetkých odberateľov.

BRATISLAVA. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) už má v zásobníku dostatočné množstvo zemného plynu na pokrytie nadchádzajúcej vykurovacej sezóny. Spolu so zásobami iných slovenských firiem je zabezpečená spotreba pre všetkých odberateľov vrátane firiem.

Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) spolu s generálnym riaditeľom SPP Richardom Prokypčákom.

Plynu je podľa Sulíka dosť

"Oproti celoročnej spotrebe máme v zásobníkoch 49 percent plynu," povedal Sulík. Ďalšie natláčanie plynu do zásobníka by podľa neho nebolo efektívne, pretože množstvo je dostatočné aj v prípade, keby sa dodávky plynu z Ruska neobnovili. SPP bude podľa Sulíka nakupovať ďalší plyn na uskladnenie iba v prípade, že to bude cenovo výhodné.

SPP sa podarilo zabezpečiť dostatočné množstvo plynu na nadchádzajúce mesiace napriek tomu, že ruský Gazprom skrátil v polovici júna dohodnuté dodávky na polovicu.

Pokles dodávok pokračoval až do úplnej odstávky plynovodu Nord Stream 1 pre plánovanú údržbu začiatkom tohto týždňa. SPP podpísal zmluvy na dovoz skvapalneného plynu LNG lodnými tankermi a tiež na dodávky zo Severného mora.

Ďalšia trasa pre plyn

Prokypčák priblížil, že SPP zabezpečilo aj ďalšiu prepravnú trasu pre plyn z Talianska, ktorá by sa mala začať využívať od začiatku októbra.

"Je to ročná prepravná kapacita. Týmto spôsobom sme strategický otvorili tri smerovania plynu na Slovensko," zdôraznil Okrem plynu z Talianska či Chorvátska dováža SPP plyn severnou trasou zo Severného mora. Tá by sa mala v budúcnosti využívať aj na prepravu plynu z plánovaných nemeckých LNG terminálov. "Zároveň je otvorená aj východná trasa," dodal šéf SPP.

Sulík spresnil, že pri súčasnom nastavení odberu plynu priemyslom nedôjde k žiadnym obmedzeniam jeho v dodávkach. "Ale môže sa stať, že napríklad veľké firmy začnú masívne presúvať výrobu na Slovensko," upozornil minister.

Na výrazné rozširovanie výroby a z toho vyplývajúce nároky na dodávky plynu by už nemuseli zásoby plynu stačiť. Dôvodom presunu výroby by podľa ministra mohol byť nedostatok plynu v iných krajinách EÚ.