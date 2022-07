Záujem o financovanie nájomných bytov majú štyria investori, postaviť by sa ich mohlo 40-tisíc

Informoval o tom podpredseda vlády Štefan Holý.

BRATISLAVA. Záujem o účasť na projekte nájomných bytov na Slovensku prejavili štyri finančné skupiny. Ide o fínsky stavebný koncern YIT, Vienna Insurance Group, švédsku skupinu Heimstaden a firmu bwsg.

Dohromady by tieto skupiny mohli alokovať do projektu 6 miliárd eur, ktoré by pokrývali zhruba 40-tisíc nájomných bytov. Na štvrtkovom brífingu to uviedol podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina).

O tridsať percent lacnejšie

Firmy podľa Holého formálne odovzdali tzv. letter of intent, teda akési vyjadrenie záujmu o diskusiu, pričom uviedli aj množstvo zdrojov, ktoré by mohli na Slovensku alokovať v rámci nájomného bývania.

"Z tých letter of intent vyplýva, že celková akumulácia zdrojov je 6 miliárd, z toho 2,5 miliardy sú k dispozícii prakticky okamžite, hneď po podpise investičných zmlúv," priblížil podpredseda vlády s tým, že 6 miliárd eur by pokrylo približne 40-tisíc nájomných bytov.

Ďalším krokom bude vstup do predbežných konzultácií s partnermi. Rokovania by mali vyústiť do prípravy nariadenia vlády, ktoré bude obsahovať výšku regulovaného nájomného a kritériá oprávnenosti, pre koho budú byty dostupné.

Nájmy podľa Holého v závislosti od regiónu vychádzajú o 30 – 40 % lacnejšie oproti komerčnému nájmu.

Testovanie záujmu

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) zároveň vo štvrtok oznámil, že sa spúšťa prvé predbežné testovanie záujmu vo forme dotazníka na viac ako 45-tisíc ľuďoch, ktorí pracujú v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Pôjde o zamestnancov zariadení sociálnych služieb, úradov práce a Sociálnej poisťovne. Neskôr by mali pribudnúť aj ďalšie skupiny.

Krajniak skonštatoval, že je potrebné zistiť najmä to, aké je regionálne rozloženie záujmu o nájomné byty, teda prioritné lokality na ich výstavbu, a tiež, o aký typ bytov je reálny záujem. Na základe toho by mali vzniknúť kritériá pre oprávnených žiadateľov o nájomný byt.

"Každý občan SR, ktorý splní kvalifikačné kritériá, bude mať nárok požiadať o taký byt. Nebudeme robiť nejaké poradovníky, v ktorých sa niekto bude uprednostňovať alebo nebude uprednostňovať," dodal Krajniak.

V konkrétnom projekte by zároveň mala byť časť bytov, ktoré si budú môcť v určitom časovom rozmedzí prednostne zarezervovať zamestnanci vo verejnom záujme.

Ďalším krokom má byť príprava investičných zmlúv a ich schválenie. Zmluvy by podľa Holého mali byť predložené na vládu koncom októbra. Následne sa spustí rezervačný portál pre občanov s konkrétnymi realitnými projektmi.