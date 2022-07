Slovalco pýta kompenzácie z envirofondu. Mohlo by dostať viac? (odpovede)

Firmy môžu od štátu dostať 25 percent výnosov z predaja emisných povoleniek.

Hlinikáreň Slovalco ohlásila prepúšťanie, o prácu zrejme príde tristo zo 450 zamestnancov. Fabrika a ministerstvo hospodárstva to vysvetľujú zdražovaním elektrickej energie a emisných povoleniek a nízkymi ceny hliníka.

Okrem zamestnancov hlinikárne sú ohrození aj subdodávatelia fabriky v žiarskom regióne, pričom na jej výrobu je naviazaných ďalších 2500 pracovných miest.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v súvislosti so situáciou v Slovalcu ukazuje na rezorty životného prostredia a ministerstvo financií, ktoré spoločne zodpovedajú za kompenzácie Environmentálneho fondu.

„Veľkí zamestnávatelia mali dostať priamu finančnú kompenzáciu v dôsledku neúnosného zvyšovania nákladov na výrobu. Bohužiaľ, stroskotalo to na zamietavom stanovisku ministerstva financií,“ tvrdí Sulík.

Čo vlastne envirofond je a čo sa z neho na Slovensku hradí? Do akej miery kompenzuje vysoké ceny energií pre priemysel a mal by to robiť viac? Ako funguje v iných krajinách Európskej únie?

1. Čo je Environmentálny fond?

Ide o fond v správe ministerstva životného prostredia. Okrem výnosov z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, ukladanie odpadov na skládky či vypúšťanie odpadových vôd doň putujú aj výnosy štátu z predaja emisných povoleniek energetickým a priemyselným podnikom v rámci európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS).

Systém povolenie má znečisťovateľov dotlačiť k ekologizácii výroby a postupnému znižovaniu emisií skleníkových plynov. Každá zakúpená „kvóta“ predstavuje právo vypustiť do ovzdušia jednu tonu ekviva­lentu CO2.

Povinnosť nakupovať kvóty sa v súčasnosti vzťahuje na 11-tisíc zariadení v Európskej únii, ktoré tvoria 40 percent všetkých emisií skleníkových plynov EÚ.

Časť priemyselných a energetických podnikov získava emisné povolenky zadarmo. Expertka na dekarbonizáciu a priemysel vo Svetovom fonde na ochranu prírody Camille Maury tvrdí, že ide o 94 percent priemyselných podnikov: „Aj preto emisie z priemyslu v porovnaní s energosektorom neklesajú tak rýchlo, ako by mali.“

2. Koľko peňazí v ňom má Slovensko?