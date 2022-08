Biochemička postavila biznis na výživových doplnkoch. Západ ju neláka

Článok pokračuje pod video reklamou

Kompava bola kedysi lokálnou konzervárňou v Novom Meste nad Váhom, v ktorej sa zavárali uhorky a jablká. V roku 1996 značku odkúpil Vladimír Komorech. Strojár telom aj dušou začal podnikať s manželkou, vyštudovanou biochemičkou Želmírou.

Prvé skúsenosti s podnikaním získala na materskej dovolenke, dovážala dojčenskú stravu z USA, neskôr sa zamestnala v manželovej strojárskej firme. Uplatnenie v biochémii však našla až v Kompave.

Firma sa už dvadsať rokov zaoberá výrobou a distribúciou výživových doplnkov - od proteínových práškov, cez aminokyseliny až po prípravky na redukciu tuku a regeneráciu.

Spoločnosť Kompava z Nového Mesta nad Váhom je nominovaná na ocenenie FéliX Business Award v kategórii Excelentný biznis príbeh.

FéliX Business Award je biznisová cena, ktorú vyhlasuje INDEX a Slovenská sporiteľňa v spolupráci s odbornými partnermi. Získať ju môžu inšpiratívne firmy a aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti krajiny. Spoločnosť Kompava je nominovaná na cenu FéliX Business Award v hlavnej kategórii Excelentný biznis príbeh.

Zlomový moment priniesol synovec

Komorechovci začínali svoj biznis tak, že najprv nadviazali úzku spoluprácu s potravinárskymi a farmaceutickými firmami. "Dovážali sme na Slovensko prísady z celého sveta, ktoré sa využívajú na zlepšenie senzorických a nutričných vlastností potravín a liekov," spomína Želmíra Komorechová.

Zahraničný obchod bol zároveň spôsob, ako nazrieť do "kuchyne" potravinových a farmaceutických výrobcov a získať know-how pre tvorbu nových receptov.

Zlomový moment prišiel, keď Želmíru požiadal jej synovec, aktívny športovec, aby mu pripravila výživový produkt na zvýšenie energie a rýchlejšiu regeneráciu: "V tom čase boli dostupné len dovozové produkty. Na trhu bola diera, myslela som si, že by som ju vedela vyplniť."

Zapojila preto vedomosti z vysokej školy, znalosti dovážaných surovín a synovcovi vytvorila prípravok podľa vlastnej receptúry. Navyše, šport pre ňu nebol nikdy cudzí, roky sa venovala gymnastike a dodnes chodieva do fitnescentra.

Počiatočný impulz premenila na vlastný biznis presne prvého apríla 2002. Dátum vraj zvolili zámerne: ak by to nevyšlo, mohli by to interpretovať aj ako žart. Je jasné, že to ako žart neskončilo.

Pandémia pomohla naštartovať biznis

Pri štarte Kompave pomohli peniaze, ktoré Vladimír Komorech zarobil v strojárskom biznise. Šetrilo sa tým, že Kompava sa usídlila priamo v areáli jeho firmy. Banky totiž Kompave zo začiatku neverili.

Trh s výživovými doplnkami na Slovensku bol veľmi ovplyvnený dovozom z USA, Nemecka a Česka. Konkurencia bola natoľko silná a zabehaná, že zákazníci neboli ochotní prejsť k alternatíve zo Slovenska.

"Prvé roky na trhu boli ťažké, najmä ak sme nedokázali konkurovať v oblasti obalového materiálu či marketingovej podpory," vraví majiteľka firmy.

Keď sa Kompava ako-tak rozbehla, prišla v roku 2009 finančná kríza, ktorá sa podpísala pod tretinový prepad na tržbách a firmu to takmer položilo.

Odvtedy však nabrala druhý dych, čo sa prejavilo aj vo finančných číslach. Tržby Kompavy stúpli z trištvrte milióna eur v roku 2011 na vlaňajších 2,5 milióna eur. V posledných rokoch si pripisuje aj slušné zisky.

Vzpruhou pre firmu bola, paradoxne, koronavírusová pandémia. V roku 2020 mala historicky najvyšší zisk po zdanení 260-tisíc eur a aj vlani presiahol 250-tisícovú hranicu. Pandémia naštartovala biznis Kompavy tým, že ľudia sa začali viac starať o svoje zdravie, cvičiť a zaujímať sa aj o výživové doplnky.

"Strach a desivé informácie zo šírenia vírusu a jeho negatívneho ovplyvňovania zdravotného stavu nenechal nikoho v nečinnosti. Výživové doplnky na podporu imunity si zabezpečovali aj tí, ktorí sa nikdy predtým o svoj zdravotný stav nestarali," hovorí Želmíra Komorechová.

Dominantný je online predaj

Kompava počas pandémie šikovne zacielila na marketingové aktivity, skoncentrovala ich do online priestoru, keďže pribúdali nové e-shopy, rôzne formy vzdelávania či prednášky o výživových produktoch.

Na marketing vynakladá v priemere každý rok 15 percent tržieb. V minulosti začínali vo fitnescentrách, ktoré v súčasnosti predstavujú najslabší kanál, dominuje online predaj.

Vyhráva ten, kto tovar dodá čo najrýchlejšie a najlacnejšie, hovorí Želmíra Komorechová. "Okrem týchto parametrov je dôležité, aby ste klientom poradili, mali perfektný marketing, pracovali na sociálnych sieťach alebo spolupracovali s influencermi, čo podporuje predaj," dodáva.

Prepad pandémiou tvoril online predaj 30 percent tržieb, v súčasnosti je to 50 až 60 percent.

Tretím predajným kanálom Kompavy sú lekárne, ktoré v posledných dvoch rokoch tiež investovali do e-shopov. "Počas prvých mesiacov a v priebehu pandémie sa predaj našich produktov presunul až na 90 percent do onlinu, ak zarátame aj lekárne," spresňuje majiteľka firmy.

