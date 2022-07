Počet bankrotov v Rusku medziročne stúpol o viac ako tretinu

Od začiatku januára do konca júna bankrot vyhlásilo 121 313 ruských občanov.

BRATISLAVA. Počet ruských občanov, ktorí v prvej polovici tohto roka vyhlásili bankrot a čelia likvidácii majetku, medziročne stúpol o 37,8 percenta.

Vyplýva to zo správy ruského ministerstva ekonomického rozvoja. Od začiatku januára do konca júna bankrot vyhlásilo 121 313 ruských občanov a ich majetok išiel do likvidácie s cieľom splatiť dlhy, konštatuje správa ministerstva. Informuje o tom portál cnn.com.

Najväčší počet bankrotov ruských občanov v prvom polroku bol v Moskve, a to viac ako šesťtisíc. Nasleduje región v okolí Moskvy s 5 600 bankrotmi.

„V absolútnych číslach počet bankrotov občanov už dosiahol veľmi podstatnú úroveň,“ uviedol predstaviteľ rezortu ekonomického rozvoja Alexej Juchnin.

Hoci k dispozícii nie je jasné spojenie medzi významným rastom počtu osobných bankrotov a vojnou Kremľa na Ukrajine, v Rusku od začiatku vojny zastavilo činnosť množstvo medzinárodných konglomerátov alebo s ním ukončili obchodné vzťahy. Zároveň na Rusko dopadli sankcie zo strany USA, Európskej únie, Japonska a iných krajín.

